“Il laboratorio di Microbiologia dell’Aor San Carlo di Potenza ha partecipato al controllo di qualità esterno promosso dall’Istituto superiore di sanità per il sequenziamento Sars-CoV2, ottenendo il massimo punteggio di 45 su 45.”

Lo annuncia con soddisfazione il direttore dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera che, nel congratularsi con i medici per il lavoro svolto, evidenzia: “l’importanza di un simile riconoscimento a sostegno e gratificazione di quanto si è fatto nel periodo della emergenza sanitaria e quanto nel Laboratorio – così come negli altri reparti ospedalieri – si stia ancora facendo per studiare, monitorare e arginare la malattia pandemica”.

“La prova organizzata dall’Iss ha coinvolto quarantaquattro laboratori individuati dall’Istituto su tutto il territorio italiano per valutare gli standard qualitativi dei dati di sequenziamento e i relativi tempi di esecuzione, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento nell’esecuzione delle prove e garantire la comparabilità dei risultati di sequenziamento ottenuti. La prova è consistita nella estrazione dell’RNA e la conseguente analisi di quattro campioni di RNA di Sars-CoV2 inviati dall’Iss ai laboratori, in ghiaccio secco, tra il 6 e il 13 luglio. Il tempo massimo di risposta dei laboratori è stato di quindici giorni.”

Congratulazioni anche dal Presidente della Regione, Vito Bardi che ha detto: “Il risultato ottenuto dal Laboratorio di Potenza che, insieme a soli altri sette laboratori ha ottenuto il massimo del punteggio, è ulteriore motivo di orgoglio per tutti i lucani. Dobbiamo investire in personale – lo stiamo facendo con i concorsi unici regionali – e strutture, per recuperare il gap accumulato nei decenni scorsi e anche rilanciare le attività ospedaliere sotto il segno dell’innovazione e della qualità. Una necessità quanto mai prioritaria, dato che la pandemia ha rallentato l’erogazione di tante prestazioni”.