Da ‘’Il Sole’’ alla Cava del sole il nodo dell’inconcludenza e della sciaguratezza

E sonic park 2023? Booh. Se continua così, e si è gia in ritardo, dubitiamo che si possa stringere con le date. Nel mondo dei grandi eventi la programmazione è fondamentale. Ma a Matera, e lo abbiamo visto con la paradossale vicenda delle due proposte di presepe ex aequo (tra eventi storicizzati e gli altri eventi all’esordio). E a conferma di quanto diciamo citiamo- l’ennesima segnalazione del pro sindaco Antonio Serravezza. Le statistiche del quotidiano rosa( solo per il colore) dell’economia italiana ci riportano dati e classifiche sempre in chiaro scuro. Primi o quasi tra le mete turistiche da visitare, ma con i limiti di quella cultura di impresa, assente o quasi negli enti locali, che dovrebbe essere il motore della crescita, che va sostenuto da due ‘’P’’ programmazione e professionalità. E qui casca l’asino visto che, volutamente, e non da ora la città è priva di un piano strategico di settore, gestito da quanti ci lavorano tutti i giorni. Continuare a non averlo significa alimentare un politica dalla mani libere, che significa favorire clientele, opportunismo e sommerso. Pazienza? Un’altra ‘’P’’ che è l’emblema di un bue, quello dello stemma cittadino, che da ’ lassus’ talvolta è diventato ‘furens’. Attendiamo che disarcioni e incorni quanti per mediocrità e lassismo stanno affossando la città. Le diatribe sul nuovo statuto della Fondazione ‘’Matera -Basilicata 2019’’, che verrebbe privata di autonomia decisionale, nell’ambito di un disegno accentratore e pseudoprogrammatorio di respiro territoriale ( ?) stanno di fatto allontanando le decisioni sul futuro della Fondazione e su alcune opportunità che necessitano di programmazione. E’ il caso della Cava del Sole, spazio ideale per ospitare anche eventi internazionali, come accaduto nella scorsa estate- e grazie a investimenti privati- con i concerti del Sonic Park. Se gli enti pubblici sono incapaci di fare, che coinvolgano i privati.E’questa la modifica statutaria da fare. Farebbero senz’altro meglio e prima. Da noi, purtroppo, il disco continua a essere rotto e la desolante brigata dei ‘’ Quattro suonatori di Brema’’ (senza offesa per lo scrittore Artur Cristina Andersen) continua a far danni…



LE RIFLESSIONI DI Serravezza

Non ci montiamo la testa, la strada è ancora lunga e non ci dobbiamo accontentare di ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. La concretezza è uguale a tantissimo lavoro ancora da fare per entrare tra le prime città turistiche italiane per numero di presenze. Il turismo è diventato il numero di pil più importante del nostro territorio e lo dobbiamo rafforzare operando in sinergia tra operatori locali, associazioni e amministrazione locale e regionale. Dobbiamo sottolineare che i risultati sin qui ottenuti sono arrivati grazie agli investimenti dei privati e poco da chi potrebbe fare di più e che invece di essere trainanti sono, così sembra, trainati.