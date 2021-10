…e da mettere in sicurezza. E già perchè il dissesto idrogeologico è una costante di gran parte delle strade del Materano e della Basilicata e quando ci si mette anche l’aumento del traffico pesante, a causa della chiusura della fondovalle Bradanica nel tratto ”tormentato” del viadotto Santo Stefano che obbliga alla deviazione sulla Grassano- bivio Timmari- La Martella -Matera, la situazione non è certo accettabile. Anzi.



Abbiamo raccolto segnalazioni e constatato di persona, percorrendola di notte e di giorno, di quanto i pericoli siano a stretto giro. Servono una terapia d’urto e risorse per riqualificarla tutta, cominciando con quelle opere di ”sistemazione” laddove possibile o di riprogettazione dove la situazione mostra i problemi di sempre.E i conti sono a sette zeri.



Nel frattempo occorrono interventi di messa in sicurezza , e ci riferiamo ai tornanti dissestati lungo il tratto bivio Timmari- innesto deviazione Bradanica, che di notte diventano pericolosi per la scarsa visibilità. E i segni del guar rails ammaccato ne sono una conferma. Lampeggiatori, occhi di gatto, segnaletica orizzontale in attesa di trovare una soluzione duratura, per i motivi detti prima. La strada mossa qua e là i segni del dissesto, a causa di avvallamenti e dossi procurati anche dalle radici delle alberature. Attendiamo sviluppi. Qualcosa è stato programmato, eseguito o è in cantiere come riportato nel comunicato stampa dell’Amministrazione provinciale del 17giugno. E se occorre, viste le problematiche della Bradanica, che si coinvolgano – se possibile e per quanto eventualmente di competenza- anche Anas e Regione Basilicata.



LA NOTA DELLA PROVINCIA DEL 17 GIUGNO 2021

Una serie di interventi di manutenzione e di accelerazione sui lavori pubblici che interessano in particolare il Comune di Grassano sono stati predisposti dalla Provincia di Matera, su impulso della consigliera provinciale Angela Daraio, che ha delega su questa materia.

In particolare, si segnalano degli interventi finanziati con il Patto per la Basilicata che riguardano la Strada Provinciale Molino di Grassano, con un finanziamento di 400 mila euro, e un tratto della Grassano-Grottole per altri 400 mila euro, oltre ad interventi più consistenti su alcuni ponti, come il consolidamento del Ponte Bradano e l’allargamento del ponte sul fiume Basento, per circa un milione e 400 mila euro complessivamente. Previsti, inoltre, lavori di manutenzione della S.P. 1 ex Via Appia e della S.P. 8 Matera Grassano, per un importo complessivo di circa 500 mila euro.

“Si tratta di un lavoro attento – ha detto la consigliera Daraio -, che stiamo portando avanti per cercare di garantire un collegamento virtuoso e adeguato di tutte le direttrici che partono dal Comune di Grassano, in modo da avere degli accessi sempre più adeguati a quelle che sono le diverse esigenze dei cittadini”.

“Purtroppo al Provincia continua a versare in una situazione di ristrettezza economica tale da non soddisfare pienamente le esigenze di sicurezza delle nostre strade. Ciononostante – ha aggiunto il presidente della Provincia Piero Marrese -, l’Amministrazione Provinciale sta compiendo ogni sforzo possibile per reperire i finanziamenti adeguati necessari per continuare a progettare una serie di interventi per mettere in sicurezza le strade e i ponti di tutto il territorio del materano”.