E’ oramai uno stillicidio. Le notizie di morti sul lavoro stanno diventando una tragica costante. E ancora una volta si ripete la solita solfa. Tutti contriti dopo l’ennesima tragedia che stronca vite di giovani e meno giovani, indifferentemente se si è dei semplici cittadini e colleghi di lavoro o persone che in qualche modo per le responsabilità rivestite avrebbero potuto/potrebbero fare molto di più per evitarle, ridurle.

Da chi poteva (dopo le ripetute segnalazioni) illuminare di più quel maledetto tratto di strada a Melfi in cui è stata investita ed uccisa Rossella appena uscita dal suo turno di lavoro notturno, a chi dovrebbe mettere a disposizione maggiori risorse umane e finanziarie per far rispettare le norme di sicurezza sui posti di lavoro.

L’immagine plastica di questa situazione ipocrita? Il direttore dell’Ispettorato nazionale sul lavoro che ha dichiarato oggi in TV che nel nostro Paese 9 imprese edili su 10 non sono in regola. E come è possibile che ciò possa accadere? Semplicemente perchè non vi sono controlli seri e continuativi. Perchè rischiare la pelle dei propri lavoratori (spesso in nero) è un fattore di rischio ad alta possibilità di passarla franca….salvo che non ci scappi il morto.

E allora tutti a gongolare quando l’Economist dichiara l’Italia “Paese dell’anno” per il lavoro straordinario di questi dieci mesi. Bene, bravi, bis….ma come sempre è il punto di vista da cui si guarda che consente di giudicare la realtà. E quella dalla parte degli sfruttati non è sicuramente quella migliore….e nemmeno dei “migliori” verrebbe da dire.

Considerato che il grosso della stampa e della politica trova strano che i rappresentanti dei lavoratori proclamino uno sciopero generale per segnalare proprio lo stato di marginalizzazione del lavoro nell’agenda politica.

Mentre, oramai nel 2021 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’INAIL tra gennaio e ottobre sono state 448.110 (+6,3% rispetto allo stesso periodo del 2020) mentre sono 1.017 quelle per infortuni con esito mortale (-1,8%). Amen.

Da tempo si parla di qualche migliaio di nuovi ispettori da assumere come prevede il Recovery plan per potenziare l’azione dell’Ispettorato nazionale e una ricognizione del personale nelle Asl per migliorare i controlli. Ma mentre se ne parla, si continua a morire e la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro stenta a diventare una priorità.

E nemmeno a diventare “una vera e propria emergenza nazionale” come auspicato da tempo da Landini che riteneva “necessaria una strategia sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per dare finalmente risposte adeguate” stando attenti che “Le risorse destinate alle imprese e alle aziende devono, però, siano condizionate al pieno rispetto delle garanzie di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla regolarità contrattuale e alla legalità.”

O come ricorda da tempo anche il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra “È necessario riorganizzare il sistema dei controlli tra ispettorato del lavoro ed Asl, aumentare le ispezioni, assumendo subito ed in tempi brevi il personale, a partire da ispettori medici del lavoro, investire molto di più sulla cultura della sicurezza. E bisogna applicare in tutti i luoghi di lavoro il testo unico della sicurezza che ancora necessita in alcune delle sue parti dei decreti attuativi, rafforzando per legge la presenza dei rappresentanti della sicurezza in ogni azienda e nei territori, come è accaduto con i comitati di rappresentanza previsti per il Covid”.

E per non parlare di quella concausa del problema segnalato anche in passato dal leader della Uil Pierpaolo Bombardieri, ovvero “ il tema delle gare al massimo ribasso” in cui “si deve stabilire che chi viola le norme sulla sicurezza, con conseguenti gravi incidenti, non può partecipare agli appalti pubblici. “