Da domani, torna in funzione l’autovelox sulla Basentana all’ingresso di Potenza

A volte ritornano….anche gli autovelox. Infatti, con un post sulla propria pagina social di qualche ora fa, con un comunicato sul proprio sito ufficiale , il Comune di Potenza ha avvertito che da domani, 16 giugno 2026, torna ad essere attivo il controllo elettronico della velocità in località Varco d’Izzo. Praticamente l’autovelox collocato, sulla Basentana, all’ingresso di Potenza direzione Salerno.

“La riattivazione -si spiega- segue la conclusione dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale eseguiti da Anas, lungo il tratto interessato, e la revoca delle ordinanze che avevano comportato la sospensione temporanea dell’attività di controllo.” Pertanto “Dalle ore 00:01 di martedì 16 giugno 2026 sarà nuovamente attivo il sistema di rilevazione elettronica della velocità installato lungo la SS 7 Var/B Variante di Potenza, in località Varco d’Izzo, in direzione Potenza.” “Contestualmente, si assicura, “il Comune di Potenza provvederà al ripristino della prescritta segnaletica di preavviso, contemplata dalla normativa vigente, al fine di garantire la massima informazione agli utenti della strada.” Sapendo quando pesi la polemica sulla installazione di autovelox da parte dei Comuni su arterie non urbane (quella di fare cassa a scapito degli automobilisti), l’Amministrazione comunale avverte che “il controllo della velocità rappresenti uno strumento fondamentale di prevenzione e sicurezza stradale. Il rispetto dei limiti di velocità costituisce infatti uno degli elementi essenziali per la riduzione dell’incidentalità e per la tutela della vita e dell’incolumità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.” E che “La riattivazione dell’autovelox in località Varco d’Izzo persegue l’obiettivo di promuovere comportamenti di guida più prudenti e responsabili lungo una delle principali direttrici di accesso alla città. Si invitano pertanto tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente e a rispettare i limiti di velocità vigenti, contribuendo così a rendere più sicura la circolazione per l’intera comunità.” Quindi occhi aperti e piedi pronti a decellerare in quell’ultima curva che poi apre alla visione dello skyline del capoluogo di regione….al fine di evitare quel sottile dispiacere di vedersi arrivare quella antipatica busta verde…o peggio, quella anonima pec che ti guasta la giornata e alleggerisce il portafogli.

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