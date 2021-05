Una decisione attesa, con il presidente del consiglio dei ministri tirato per la giacca, tra aperturisti ”comunque” da subito e ”gradualisti” dai piccoli passi in sicurezza. Alla fine il governo trasversale guidato da Mario Draghi ha approvato il posticipo di un’ora fino alle 23.00 a partire dal 18 maggio, del divieto di spostarsi, se non per comprovate esigenze, dopo le 22.00. Un’ora in più di luce…fino al 21 giugno che segnerà la liberalizzazione. Naturalmente attendiamo il decreto. Un dato aggiuntivo. Basta con la alienante dimensione virtuale, digitale e di tutto quanto per moda, anche subdola, di alimentare didattica e lavoro a distanza. C’è chi ci marcia…come riportano studi e statistiche, con un aumento dello sfruttamento e dello stress. Pensateci…



MA ECCO LE MISURE

18 MAGGIO – iL coprifuoco passa dalle ore 22 alle 23

22 MAGGIO – Le novità riguardano la riapertura di mercati, gallerie nei centri commerciali nei fine settimana , per gli impianti di risalita nelle località di montagna

24 MAGGIO – Porte aperte per le palestre

1 GIUGNO – Apertura pe bar e ristoranti privi di spazi all’aperto, con la possibilità di consumare il caffè al bar, pranzare e cenare fuori anche nei locali al chiuso. Si potrà assistere ad una competizione sportiva all’aperto, con una capienza non superiore al 25% di quella consentita dall’impianto e comunque non superiore alle mille persone.

7 GIUGNO – Il coprifuoco passa dalle 23.00 alle 24.00 . Rientro a mezzanotte

15 GIUGNO – Dopo un anno tornano i ricevimenti, a cominciare da quelli nunziali. Ma occorrerà presentare il certificato verde o green pass. In sintesi è il certificato di avvenuta vaccinazione effettuata , di guarigione o il risultato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento. Il Comitato tecnico scientifico definirà il numero massimo di partecipanti per gli eventi all’aperto e per quelli al chiuso. Disco verde anche per le fiere con la presenza di pubblico, i parchi tematici, i convegni e i congressi

21 GIUGNO – VIENE CANCELLATO IL COPRIFUOCO

1 LUGLIO: Riaprono le piscine coperte, centri termali, sale giochi, casinò, i centri ricreativi e sociali, le attività dei corsi di formazione pubblici e privati. Sarà possibile assistere ad eventi sportivi al chiuso, con una capienza massima del 25 per cento del totale e fino a un massimo di 500 spettatori.

Naturalmente si sta pensando anche alle discoteche, dopo le esperienze controllate, con tamponi preventivi ecc, sperimentati altrove. Nel frattempo vaccini, controlli e tanto senso di responsabilità anche al mare…Del resto in giro ci sono ancora portatori sani o che hanno deciso di non vaccinarsi e le varianti del covid 19.