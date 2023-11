Da dicembre nuove corse Italo-Itabus da e per Matera.

Continuano la implementazione dei servizi intermodali Italo – Itabus che, da dicembre, saranno più che raddoppiati, passando da 26 a 56. Un servizio di trasporto studiato per mettere in connessione l’Alta Velocità ferroviaria di Italo ed i viaggi su gomma di Itabus, per collegare capillarmente tutta Italia da Nord a Sud con la comodità di un unico biglietto valido per entrambi i mezzi. 30 i nuovi viaggi intermodali che ogni giorno attraverseranno il Paese, a partire da dicembre. Tra questi ci saranno 6 collegamenti (3 di andata e 3 di ritorno a partire dal 4 dicembre) per la Campania, la Basilicata e la Puglia, che serviranno Eboli, Potenza, Ferrandina, Matera e Altamura.

Si potrà prendere il treno Italo, cambiare a Napoli Centrale (dove ci sarà un Itabus ad attendere i viaggiatori) e raggiungere Potenza, Ferrandina e Matera, lungo la tratta che servirà anche le località di Eboli e Altamura, con un unico biglietto valido per entrambi i mezzi.

Per chi vuole raggiungere la Basilicata ci sarà: un Itabus in partenza alle 7:30 da Napoli (collegato al treno Italo delle 6 da Roma Termini) che arriverà alle 9:50 a Potenza, 10:50 a Ferrandina e 11:25 a Matera; un altro servizio a metà giornata con partenza alle 12:10 dalla stazione di Napoli Centrale (in coincidenza con il treno delle 6 da Torino Porta Nuova) per raggiungere Potenza alle 14:30, Ferrandina alle 15:30 e Matera alle 16:05; l’ultimo da Napoli alle 15:55 (in connessione con il treno delle 9:30 da Torino) per essere alle 18:15 a Potenza, alle 19:15 a Ferrandina ed alle 19:50 a Matera.

Per i viaggiatori che, invece, vorranno partire dalla Basilicata per andare verso Roma, Milano e Torino, ci sarà: un Itabus alle 6:50 da Matera (7:25 da Ferrandina e 8:30 da Potenza) che arriverà a Napoli dove sarà possibile prendere un treno in partenza alle 11:20 ed uno alle 11:35. Un altro collegamento partirà alle 14:05 da Matera (14:40 da Ferrandina e 15:45 da Potenza) e sarà in coincidenza con gli Italo in partenza da Napoli Centrale alle 18:35 e 19:20; l’ultimo collegamento intermodale della giornata sarà quello delle 17:50 da Matera (18:25 da Ferrandina e 19:30 da Potenza) che consentirà di prendere il treno delle 22:18 da Napoli.

“La Basilicata -dichiara in proposito Fabrizio Bona, Direttore Commerciale di Italo- è una regione con grande domanda di trasporto. Conosciamo bene il potenziale del territorio e abbiamo deciso di lanciare questi nuovi servizi verso località quali Matera e Potenza, perché siamo certi che ripagheranno il nostro investimento. Matera è una delle città italiane con maggiore vocazione turistica, necessita di nuovi collegamenti. Grazie alle connessioni Italo – Itabus avvicineremo la Basilicata all’Alta Velocità ferroviaria”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.