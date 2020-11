E finiamola con il luogo comune che il docenti con la Didattica a distanza (Dad) se la passano bene, stanno a casa ”senza pensieri” e percepiscono senza patemi lo stipendio. Perchè piaccia o no la scuola resta aperta da remoto con il solito terremoto (la rima ci sta tutta) delle cose da fare comunque e in condizioni, spesso di disagio, specialmente i docenti sono donne e, quindi, madri, mogli o compagne a seconda delle situazioni. Vito Evangelista, docente residente a Matera e con la cattedra in Puglia, lungo l’itinerario dei santuari che portano a San Pio e all’Incoronata ormai è in odore di santità…in quanto ogni giorno, appena di alza,e prima di andare a letto si fa il devoto segno di croce per arrivare in fondo alla giornata e intona il ” Dad Dadaumpa” a distanza sulle note delle canzone di mezzo secolo fa di Alice ed Ellen Kessler.



Il nostro docente, che sorride per non piangere, come si dice dalle nostre parti, proprio non se la tiene. ” Ma la vogliamo finire di ripetere che la scuola è chiusa ? – commenta, mentre prova la piattaforma zoom con tanti buchi neri per il giorno dopo- La scuola non ha mai chiuso. Non ci sono i ragazzi in classe, ma sono sempre presenti e da casa. E noi dall’aula reale, altro che virtuale, da casa prepariamo la lezione e tutti gli adempimenti burocratici che appesantiscono una situazione già difficile per conto suo. Oggi è domenica, l’ultima di novembre, e sotto l’albero o sotto il presepe, per chi non ha voluto attendere l’Immacolata, ci sono libri, registri, files e con tanti occhi da tenere il giorno dopo per mandare avanti il programma, con spiegazioni, interrogazioni, voti e altro ancora. Poi ci sono i collegi in classe, o da casa conta poco, e i colloqui con i genitori. E i tempi si dilatano. Arriva a mezzanotte e non te ne accorgi. Ma possiamo stare , più morti di sonno che vivi- ironizza Vito- davanti al computer e con un evidente imbarazzo se la cena si fredda o non si riesce a staccare per bisogni impellenti?”.



Vito si sente un forzato della scuola e il confinamento ”scolastico”, per gli ottusi patiti degli anglicismi a tutti i costi ”lockdown school” è -in attesa dell’annunciato ritorno dell’Epifania- una esperienza da chiudere nei files delle pen drive, per lo stress senza sosta che prende i docenti, capi di istituto e ragazzi con lezioni spesso senza amore e sapore. Non gli resta che cantare Dad Dadaumpà alla sua maniera e magari, come gli hanno consigliato dalla sezione APPeppino, di incidere un singolo o di lavorare a un musical magari coinvolgendo la ministra del Miur, o Pubblica Istruzione come si diceva nella Prima Repubblica, Lucia Azzolina. Si puo’ fare. Non c’è più don Lurio. Ma in una Italia ballerina c’è solo l’imbarazzo della scelta.