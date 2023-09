Da Colobraro, il paese della jella, il tour ” cunto de li cunti” de ” Il Provinciale”

Scelta azzeccata quella del conduttore della trasmissione di raiTre, Federico Quaranta, di partire alla scoperta della Basilicata con una puntata, quella di domenica 24 settembre, https://www.raiplay.it/video/2023/09/Il-Provinciale-Il-Racconto-dei-racconti—Lucania—24092023-6db53356-0efb-442b-9e0c-057b81973558.html , con Colobraro che è in provincia di Matera (e non in quella di Potenza, come riportato- a causa di una svista- nel filmato) arcinoto per la nomea di paese innominabile, che porta sfortuna. Ma compaesani e amministratori, e citiamo in proposito l’ex sindaco Andrea Bernardo, hanno fatto di quell’irriverente sfottò che invitava a toccare e a toccarsi per fare gli scongiuri un forte attrattore turistico con l’evento ” Sogno di una notte a quel Paese” che ha fatto scuola un po’ ovunque. E così tra amuleti, masciare, simpatici monachicchi, all’insegna del ”non è vero ma ci credo” Federico Quaranta ha avuto il ”lasciapassare” (sottoponendosi anche al rito della fascinazione) per un itinerario del misteri, della magia e delle fiabe nei piccoli centri dell’interno dell’antica Lucania, sfogliando ” Lu Cunti de Li Cunti” scritto nel 1600 dal napoletano Giambattista Basile.



Un libro di fiabe che ispirò scrittori e narratori del nord Europa, come descritto nella trasmissione e nel comunicato stampa della Rai. E in ogni piccolo paese Quaranta è stato accolto da un narratore, che ha riannodato il filo del ”cunto” locale, da tramandare ai piccoli. Così tra una sforbiciata alla barba ha incontrato quegli archivi viventi che sono gli anziani, risorsa della Basilicata (così come è nella denominazione della Costituzione e dello Statuto regionale) e di quel patrimonio culturale della antica e grande Lucania che comprendeva parte del nostro territorio, della Campania e della Puglia. Cunti di altri tempi con il ”lupo mannaro”, il ”monacello”, l’incidere della stagione con i riti della transumanza e delle pratiche agricole, i segni del destino e quelli della Provvidenza, tra un’edicola votiva e il roteare di un rapace alternato ai cicli della luna hanno aperto alla memoria delle generazioni e a quanto si sta facendo per contenere lo spopolamento. Come è accaduto a Campomaggiore ( Potenza) e in altri centri che hanno potuto evitare la chiusura delle scuole elementari, a causa del calo demografico, con la iscrizione dei nonni.



E la narrazione de ”Il Provinciale” ha portato a Rapone (Potenza) ”Il paese delle favole” e poi a Campomaggiore (Potenza) ”il Paese dell’Utopia” con una intervista al collega e scrittore Mimmo Sammartino, che ha scritto e non poco di leggende e di una filosofia di vita delle nostre genti da preservare e valorizzare, insieme ai territori. Leggende che permeano il paesaggio della Basilicata, alla scoperta anche di animali come il lupo, la cicogna nera, la farfalla Bramea che vive nei laghi di Monticchio, aggiungendo curiosità e suggestioni in una regione, che mantiene e vede peggiorare (è un dato di fatto) l’accessibilità ai piccoli centri a causa di una terra in movimento. Ma che lascia intatti o quasi antichi tratturi, calanchi, boschi, siti rupestri e altre testimonianze di una Basilicata da scoprire, vivere, insieme alla cultura e ai misteri dell’antica Lucania. Con libro de li ”Cunti” alla mano e abitino di Colobraro al collo, non si sa mai…

IL COMUNICATO STAMPA DELLA RAI

Destinazione Basilicata per la seconda puntata “Il Provinciale”, in onda domenica 24 settembre, alle 21.20 su Rai 3. Una terra speciale, magica e ancestrale, la cui bellezza è rimasta per troppo tempo esclusa dalle mete di viaggio più frequentate. Il cammino di Federico Quaranta inizierà da un libro di fiabe del 1600, “Il Racconto dei Racconti”, in cui l’autore Giambattista Basile, ispirato dal territorio lucano, raccoglie e traduce numerosi racconti popolari. Alcune tra le più importanti fiabe note in tutto il mondo devono proprio al Basile la loro fortuna: “Hänsel e Gretel” dei fratelli Grimm prende spunto dal racconto “Nennillo e Nennella”, così come “Raperonzolo” da “Petrosinella”; ma anche “La Bella Addormentata nel Bosco”, “Il Gatto con gli Stivali”, “Cenerentola” trovano la loro origine in questo testo fondamentale e in questi luoghi incantati.



Dalla potenza dei racconti si passerà alla suggestione dei territori, in un percorso che non vuole descrivere la Basilicata, ma conoscerla. “Il Provinciale” fonde letteratura, storia, cultura rurale, incontrando scrittori, intellettuali e abitanti del luogo, donne e uomini che hanno scelto di restare o di tornare, convinti che questa terra abbia molto da offrire. Un’esplorazione antropologica e autentica che permette di godersi gli scorci incredibili del mare di Maratea, le vette selvagge e incontaminate del Pollino, il fascino poco conosciuto del Vulture, lo stupore regalato dai borghi sulle Dolomiti Lucane e molto altro. E dal teatro naturale dei Calanchi – una sorta di studio notturno all’aperto molto suggestivo – cantanti, musicisti e attori si esibiranno in performance di grande valore artistico. Mia Canestrini, inoltre, condurrà alla scoperta degli animali fiabeschi di questa regione: la bramea, una farfalla notturna che vive solo nei boschi lucani ed è a tutti gli effetti un fossile vivente; ma anche il lupo, la cicogna nera, gli uccelli rapaci. La tradizione orale si fa identità e le storie profondamente radicate nel passato di un territorio aggiungono una nuova consapevolezza: la chiave per conoscere noi stessi e affrontare le sfide complesse della contemporaneità.