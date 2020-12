Da Coldiretti Basilicata arriva un aiuto concreto in vista delle festività. La confederazione agricola ha, infatti, deciso di donare 50 pacchi regalo per il pranzo di tutte le festività ad altrettante famiglie bisognose di Matera, già individuate. Si tratta di mega confezioni del peso di circa 30 chilogrammi ciascuna, contenenti prodotti agroalimentari donati da alcune aziende alla confederazione agricola. “Purtroppo per via della pandemia fra i nuovi poveri nel Natale – sottolinea la Coldiretti lucana – ci sono quest’anno anche coloro che hanno perso il lavoro, dai piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, alle persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state bloccate dalle limitazioni resesi necessarie dalla diffusione della malattia. Ci sono molte persone e famiglie che mai prima d’ora – conclude Coldiretti – avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche. Per questo l’organizzazione agricola lucana ha voluto fare la sua parte con un aiuto che potesse non limitarsi ad una sola giornata, ma ad un periodo molto più ampio”. La presentazione dell’iniziativa è in programma domani alle ore 10 e 30 presso il mercato coperto di Campagna Amica a Matera.