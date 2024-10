“Da Cima da Conegliano a Caravaggio” Al Castello di Miglionico la Lectio Magistralis di Mimmo Centonze

Sabato 5 ottobre alle ore 18:30 nel Castello del Malconsiglio a Miglionico Mimmo Centonze terrà la Lectio Magistralis “Da Cima da Conegliano a Caravaggio”, in onore dei suoi genitori Vittorio e Lina e della loro terra natale.

A Miglionico è conservato il più importante dipinto antico della Basilicata, un polittico realizzato da Cima da Conegliano, pittore veneto attivo tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, che sarà il fulcro della Lectio Magistralis in cui Mimmo metterà a confronto quest’opera sia con quelle precedenti e successive del suo autore, sia con quelle di altri pittori veneti, come il dipinto “Presentazione di Gesù ai pastori” realizzato da Francesco Bassano e conservato nella Casa Museo Mimmo Centonze, arrivando alle tele dipinte da Caravaggio nel Seicento.

Nell’occasione, subito dopo la Lectio Magistralis, alle 19:30 Mimmo presenterà “In Mostra a Bottega”, l’esposizione delle quasi 200 opere, tra disegni e dipinti, degli ultimi 40 allievi del suo Corso di Disegno e Pittura “A Bottega”, che verrà riproposta a Miglionico dopo l’inaugurazione avvenuta due settimane fa a Matera, e allestita nello studio dell’artista.

L’evento è inserito all’interno del programma della 17° edizione della “Sagra dei fichi secchi”, organizzata dalla Pro Loco di Miglionico e dal suo Presidente Francesco Martulano, ed è promosso dal MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo, di cui Centonze è direttore artistico.

