Da Cesenatico Saluti da Don Pino ai Materani

Non possiamo dimenticarlo, visto che ha vissuto e guidato l’Arcidiocesi di Matera- Irsina e poi(nell’ultima fase) la Diocesi Tricarico per 9 anni, e dopo il trasferimento in Emilia Romagna monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, don Pino per tanti, è tornato per la festa del 2 luglio. E, il caso ha voluto, che celebrasse Messa nel giorno dell’Assunta in quel di Cesenatico, nota per tante attrattive e tra queste quella di aver dato i natali al ”Pirata”, il noto ciclista Marco Pantani. E lì, dove è in vacanza, ha incontrato un materano doc come Antonio Serravezza.Abbracci d’obbligo, quattro chiacchiere, una benedizione particolare, una foto e un saluto alla ”comunità” della Città dei Sassi. Ciao Don Pino! A presto, appena possibile.



La nota di Serravezza

Ferragosto per la celebrazione della Madonna Assunta a Cesenatico con la santa messa e la benedizione del mare. E con una novità. Ill celebrante della messa solenne di oggi è stato l’Arcivescovo della diocesi Cesena Sarsina- Monsignor Caiazzo da tutti chiamato Don Pino.

Il Programma della festa

– Messa solenne: alle 8 in piazza Ciceruacchio, presieduta da Don Pino.

– Benedizione del mare: alle 9, con la statua della Madonna imbarcata sul peschereccio “Sirio” accompagnata dal quintetto di ottoni “Springtime Brass”

– Processione a piedi: verso la chiesa di San Giacomo dopo la benedizione del mare.

Inoltre, oggi a Cesenatico si terrà anche una serata dedicata al Liscio con la Mirko Casadei Big Band, che proporrà versioni dei grandi classici del Liscio.

La Santa Messa sul porto è stata molto sentita dai fedeli presenti e il discorso di Don Pino è stato molto apprezzato e interessante riferendosi alle tante guerre nel mondo, all’incontro della prossima notte tra Trump e Putin, ai bambini di Gaza e per ultimo ha ricordato le migliaia di morti nel mar Mediterraneo. Alla fine della santa messa ci siamo fatti fotografare per un saluto particolare a tutti i materani !

