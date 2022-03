Svuotare gli arsenali di armi e riempire i silos di grano e di cereali per sfamare il mondo. La frase del partigiano Sandro Pertini, che abbiamo arricchito con un particolare non di poco conto ( grano, farine) che consentono di portare in tavola pane, pasta, focacce, biscotti, c’entra eccome con la manifestazione per la pace in Ucraina , organizzato da un Comitato per la pace, e che vede l’adesione dell’ l’associazione ‘’ Campo 65’’. L’appuntamento è per le 11.30, del 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Pace ma anche disarmo diffuso, come chiesto da più parti per superare la logica dei blocchi e dell’egemonia delle potenze. L’Ucraina è ritenuta da sempre il granaio d’Europa e la Murgia, per la presenza di tanti molini e silos, è il luogo di conferimento dei grani e della sua trasformazione. Pane, farina nei cuori dell’Armata di pace che manderà un messaggio forte, per le sofferenze e le speranze di quanti sono passati dal Campo 65 nella seconda metà del secolo scorso. Un messaggio che va ai governanti di tutto il mondo, a cominciare da quelli della Russia che hanno deciso l’invasione e dell’Ucraina portando morte e distruzione e a quelli dell’Occidente, Stati Uniti ed Europa, e Cina che è in situazione di attesa. Stop alla guerra e alla corsa agli armamenti per i tanti conflitti dimenticati, soffocati che sono in corso e che potrebbero scoppiare in Asia, ricordando il ‘’contenzioso’’ per Hong Kong e Taiwan. Mala tempora currunt. I profughi ucraini ne sono la conferma, insieme a quanti sono al fronte nei due eserciti e con una popolazione russofona che resiste con grande spirito di abnegazione. La manifestazione del giorno di San Giuseppe, tra Altamura e Gravina, è anche questo lungo i luoghi che invitano a non dimenticare: pace e stop alle guerre, che sono una sconfitta per tutti. E prima della Marcia una riflessione in Municipio un momento di riflessione pubblica su memoria, storia e “provocazioni” dalla memoria collettiva del ‘900.



LA NOTA SULLA MANIFESTAZIONE DALLA PAGINA SOCIAL DI CAMPO 65

Il Campo 65 è luogo simbolo delle sofferenze causate dalla guerra ed allo stesso tempo luogo in cui migliaia di uomini, donne e bambini hanno fortemente desiderato la pace e sperato in un futuro ed un mondo migliori.

Che questo luogo e le sue memorie ci aiutino a trovare la strada per la pace in questo difficile momento.

Murgia per la Pace

APPELLO MARCIA DELLA MURGIA PER LA PACE

Il popolo della Murgia marcia di nuovo per la pace e per la solidarietà tra i popoli

La guerra attualmente in corso in Ucraina, manifesta, come tutte le guerre, la forma più crudele di violenza di cui sono capaci gli esseri umani. Di fronte a questa immane tragedia abbiamo tuttavia il dovere di mostrare, innanzitutto e in concreto, la solidarietà con tutte le vittime civili e tentare, per quanto difficile sia, una necessaria conoscenza delle cause che l’hanno provocata.

Al di là di un rifiuto quasi generalizzato e astratto di questa guerra, infatti, anche nel variegato arcipelago di pacifisti e antimilitaristi che vi si oppongono, permangono posizioni e sfumature tra le più diverse che testimoniano, se non altro, la difficoltà di possibili condivisioni di analisi e di valori.

La pluralità delle posizioni in campo, potrebbe rappresentare persino una ricchezza di fronte ad un pensiero unico che sembra regnare nel mondo globalizzato e neoliberista da più di trent’anni, se non si corresse il rischio di sottostimare il pericolo che le tensioni in atto potrebbero crescere fino ad innescare una guerra su più vasta scala con l’utilizzo di armi nucleari.



Il territorio murgiano, è bene rammentare, è stato il primo in Europa occidentale ad ospitare le bombe nucleari americane nelle 10 basi missilistiche Jupiter tra il 1959 e il 1962. Missili puntati verso l’allora Unione Sovietica e, al tempo stesso, bersaglio prioritario dei missili russi durante la cosiddetta Guerra Fredda. Anche allora si arrivò sull’orlo di un precipizio nucleare disinnescato all’ultimo minuto durante la Crisi di Cuba.

Per questo la volontà di pace del popolo murgiano si esprime con forza contro l’occupazione militare voluta dal governo russo di Putin nei confronti dell’Ucraina e si ricollega, non solo idealmente, alle tante battaglie condotte contro i missili prima e poi contro i poligoni militari e altre forme di degrado, sino ad oggi con l’opposizione contro l’ipotesi di collocare nel territorio murgiano il deposito unico nazionale di scorie nucleari.

Per questo l’invocazione di pratiche non violente, la contrapposizione ad ogni forma di nazionalismo dettato dalla volontà di potenza, la difesa del paesaggio così come dei diritti e del lavoro, per ogni donna e uomo, in ogni continente, rappresentano gli obiettivi principali di una lotta ancora in corso.



Una lotta che ha sempre favorito, sulla Murgia, larghe convergenze, sorrette dalla forza e dalla passione di giovani e meno giovani, da lavoratori e da lavoratrici. E come allora echeggiarono le parole di don Tonino Bello contro la guerra e le servitù militari, così oggi quelle espresse dal Vescovo e presidente nazionale di Pax Christi, mons. Ricchiuti, esprimono con chiarezza la stessa volontà: contro ogni forma di militarismo e per la solidarietà con le popolazioni civili, sia russe che ucraine, che subiscono loro malgrado l’orrore della guerra.

Una guerra che è stata alimentata da diversi fattori, a partire dalla disintegrazione della società sovietica (1989), dalla quale sono emerse uno dopo l’altro un coacervo di nazionalismi poveri, aggressivi e rancorosi: quello ceceno, quello ucraino, e nell’impero esterno, il nazionalismo ungherese, polacco, lituano, lettone eccetera. Ma sopra tutti il nazionalismo russo.



Dall’altra parte, gli Stati Uniti e il campo euro-atlantico, stanno spingendo in violazione degli accordi internazionali per l’espansione orientale della NATO.

Per questo non possiamo accettare senza riserve, da parte dei governi occidentali l’invio in Ucraina di “armi speciali”, come aerei e missili, in quanto quelle convenzionali sono già e continuano ad essere trasferiti in Ucraina; tantomeno possiamo accettare l’incremento delle spese militari da parte dell’Italia e degli altri stati dell’Unione Europei.

Il nostro dovere impone l’organizzazione e il rafforzamento del movimento internazionalista che invoca la fine della guerra, che costringa i governi europei ad agire con il massimo sforzo diplomatico verso una possibile mediazione, convinti come siamo, che “il sangue è il peggiore nemico della verità”.

La Murgia marcia per la pace e il disarmo

sabato 19 marzo, ore 11.30

a Campo 65 (Altamura-Gravina)

L’Associazione Campo 65 organizza per venerdì 18 marzo, alle ore 17.00, presso la sala conferenze del Comune di Altamura, piazza Municipio, un momento di riflessione pubblica su memoria, storia e “provocazioni” dalla memoria collettiva del ‘900.

Soprattutto in questo tragico periodo con una guerra in atto in Europa, è necessario soffermarsi sulla storia e sulla memoria di fatti e di persone che devono essere ricordate, ad esempio, nella toponomastica di una città, della nostra città.

Nell’occasione saranno presentate le proposte di intitolazione di spazi pubblici che Campo 65 ha inoltrato all’Amministrazione Comunale.

Le proposte inviate sono dedicate a:

– Marius Nasta medico e scienziato che ha curato i soldati rumeni nel campo di prigionia di Casale di Altamura nella I Guerra Mondiale;

– IMI Altamurani, in ricordo dei soldati italiani altamurani che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si rifiutarono di continuare a combattere con i nazifascisti e furono uccisi o finirono internati in campi nazifascisti senza ricevere neanche lo status di prigioniero di guerra;

– Lucia Mastromarino, una storia rappresentativa della guerra e dell’approccio delle donne e delle madri nei confronti di una follia come la guerra;

– Antonio Cannito, prima vittima altamurana dei nazisti durante la loro breve occupazione della città nel periodo immediatamente successivo all’8 settembre 1943.

