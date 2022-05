Ormai sono diventati come le forche caudine e chi non fa attenzione, ha il piede pesante sull’acceleratore e non se ne accorge o rallenta troppo tardi è destinato a ricevere a casa foto cartolina che ha superato il limite di velocità. Per i frequentatori della superstrada del Salento che collega Brindisi a Lecce la sorpresa, dalla mezzanotte di lunedì 23 maggio, di un autovelox fisso. Ad annunciarlo, nella scorsa settimana, il Comando Polizia municipale di Trepuzzi (Lecce) sulla pagina sociale del Comune. E così sulla statale 613 al chilometro 24,250 in direzione Lecce e al chilometro 23, 700 in direzione Brindisi l’obiettivo sensibile immortalerà i veicoli, che sfrecceranno a velocità superiore. L’autovelox è di quelli che funzionerà intinterrottamente. La sua presenza sarà annunciata da segnaletica preventiva di notte e di giorno. Obiettivo è quello di ridurre il rischio di incidenti, verificatisi in quella zona. Occhio al contachilometri e pazienza, a tutela della salute e del portafogli…



LA NOTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il Comando della Polizia Locale di Trepuzzi informa la cittadinanza che alle ore 00:00 di martedì 24 maggio entrerà in funzione un autovelox sulla S.S. 613 (superstrada Lecce – Brindisi) in direzione Lecce, al Km. 24+250.

Analogo dispositivo, in direzione opposta, entrerà in funzione al km. 23+700 In direzione Brindisi

Si tratta di due postazioni autovelox fisse , funzionanti 24 ore su 24, che possono rilevare gli eccessi di velocità anche senza la presenza di agenti, ogni impianto è “annunciato” da appositi segnali stradali corredati da segnalazione luminosa.

Il tratto di strada interessato è stato in passato teatro di gravi incidenti stradali, questo intervento mira a ridurre il tasso di incidentalità di quel tratto di strada aumentando la sicurezza degli automobilisti in transito anche in vista del considerevole aumento del traffico in previsione del periodo estivo.