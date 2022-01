Ed ecco giungere (alle 17,59) il comunicato ufficiale del report odierno della task force della Basilicata sui dati covid19 che sono in parte diversi da quelli forniti dalla TGR Basilicata e a cui abbiamo attinto per il nostro articolo del primo pomeriggio (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-un-decesso-aumento-ricoveri-in-ti-ritardo-nella-comunicazione-dei-dati/).

Come si può evincere dal comunicato che riportiamo a seguire e dal bollettino allegato (bollettino covid basilicata del 18-1-2022) :

non viene riportato il decesso del signore 92enne di Viggianello;

i ricoveri in ospedale sarebbero 88 di cui 48 a Potenza e 40 a Matera, di cui solo 2 in terapia intensiva (uno per ognuno dei due nosocomi);

i positivi riscontrati su 7.977 tamponi (molecolari e antigenici) sono stati in tutto 1.540 (1.491 i residenti) pari al 19,31% ;

i positivi riscontrati sui 2.259 tamponi molecolari sono stati 592 (26,21%);

i positivi riscontrati sui 5.718 tamponi antigenici sono stati 948 (16,58%);

i comuni interessati ai nuovi casi sono: Matera (183), Potenza (168), Lauria (59), Montescaglioso e Rionero in Vulture (40), poi altre comunità con minori numeri come da elenco;

il totale dei positivi ricalcolato in regione sarebbe di 15.300 (575 in più rispetto alla somma di quelli comunicati ieri + i positivi odierni, al netto delle guarigioni), ma forse trattasi di un ricalcolo.

Ma ecco a seguire i testi ufficiali diffusi:

“La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 17 gennaio, sono state effettuate 5.059 vaccinazioni. A ieri sono 456.193 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,5 per cento) e 418.130 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,6 per cento) e 240.079 (43,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.114.402 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 88 le persone ricoverate: 48 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui 1 in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 7.977 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 1.540 sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 523 guarigioni.

In allegato il bollettino con i dati riassuntivi.”