Da Affari Tuoi, Rosmara di Genzano di Lucania non porta a casa nulla.

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, il programma condotto su RaiUno da Stefano De Martino, è toccato -dopo 29 settimane di presenza- alla concorrente Rosmara di Genzano di Lucania, farmacista…ipocondriaca. Era accompagnata dal fidanzato, Gabriele. Una partita sfortunatissima già a partire dai primi sei pacchi. Tutti rossi. E che rossi: 300 mila, 100 mila 10 mila 15 mila, 5 mila…e perfino il Pacco Nero che però dentro era rosso, ma tanto rosso: 100 mila. Così la puntata è scivolata sino ad un punto con soli pacchi blu e, quindi, alla ultima chance della Regione Fortunata. Prima regione scelta, quella dei 100 mila, è stata la Toscana; la seconda (da 50 mila) scelta è stata la Sicilia. Ma non era la Toscana la regione fortunata di questa sera….e nemmeno la Sicilia, purtroppo. Ma la Lombardia. Peccato, speriamo che vada meglio a chi da domani sera sostituirà Rosmara dalla Basilicata.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.