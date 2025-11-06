Da “Affari tuoi” Francesco torna a Matera con 75 mila euro. Viva la mamma!

Viva la mamma, cantava Edoardo Bennato. Ed è sicuramente il pensiero di Francesco Domenichiello da Matera che nella puntata di questa sera ad Affari tuoi, su RaiUno, ha giocato in rappresentanza della Basilicata. E al termine della partita in cui era accompagnato dalla fidanzata Flavia, è rientrato nella Città dei Sassi con 75.000 euro. Francesco, che svolge la professione di istruttore di calcio, ha infatti raddrizzato una partita che rischiava di finire male, facendo un cambio azzeccato proprio alla fine ( ha preso il 18 e ceduto l’11 in cui c’erano solo 5 euro) e poi rifiutando l’offerta di 26.000 euro che il dottore gli ha offerto per non aprire il suo pacco. Ed ha fatto bene. Ma lo ha fatto, ha raccontato in diretta, che è il numero che la mamma gli aveva consigliato di tenere fino alla fine. E le mamme hanno sempre ragione.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.