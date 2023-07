Da 45 anni un “Progetto Popolare…” E Pasquale Rizzi ricorda anche Gino

” La prima casa famiglia da Roma in giù fu proprio questa di Matera e la cosa destò interesse in Franco Basaglia, il padre della riforma dei Manicomi, che esclamò ” L’avete fatto a Matera, nel Sud, ma come avete fatto?” A confermarlo Pasquale Rizzi, psicologo, già responsabile delle strutture residenziali della Asl 4, fondatore della prima casa famiglia del Meterano e autore della ”cornice” per il primo sociale di zona di tutti i servizi sociali nella giunta comunale guidata da Mario Manfredi. ” Fui io a fondare la prima struttura di base insieme ad alcuni ragazzi di Montescaglioso, che non erano ancora costituiti nella cooperativa Progetto Popolare- ricorda Pasquale Rizzi, marxista gramsciano come pochi, che ha fatto del pragmatismo un metodo di lavoro efficace e lungimirante. Cominciammo da Matera con la ”dimissione” di alcuni di pazienti materani dall’ospedale psichiatrico ”Don Uva” di Potenza. Li portammo a Metaponto Lido per un soggiorno . Finita quella esperienza al mare, anzicchè riportarli in ospedale, decidemmo di prolungare quel percorso realizzando una ”comunità” e ci sistemammo in alcuni locali al pianterreno messi a disposizione dalla Provincia, guidata dal presidente Michele Guanti.



Non fu facile, ma cogliemmo l’occasione della pubblicazione della legge 180 ( la riforma Basaglia, che chiudeva i manicomi) per costituire la cooperativa, utilizzando l’opportunità della ex legge 285 sull’occupazione giovanile. Ricordo che l’ex senatore Angelo Ziccardi ( Pci) ci spronò per cogliere quella occasione che non lasciammo perdere. Fu la prima in assoluto. Dopo Matera arrivarono le realtà di Miglionico,Tinchi, Colobraro Grassano, Tricarico. Nacquero otto case famiglia e dimettemmo da Potenza 200 pazienti. Quasi tutti. A suo tempo ero responsabile di tutte le comunità ed ebbi modo di portare avanti una esperienza che allora fu e resta rivoluzionaria .



L’ostacolo maggiore? Beh Franco Basaglia si meravigliò per quello che avevamo fatto. Ma eravamo determinati, nonostante la Regione Basilicata- e per 20 anni buoni- si è sempre opposta alla riconversione della retta ospedaliera del Don Uva , per i nostri pazienti, che erano stati dimessi e che vivevano una realtà accogliente in linea con la legge 180. Il motivo? Voleva che la nostra esperienza morisse, pur di tenere in piedi il don Uva che era un serbatoio di 20.000 voti…La retta non fu mai riconvertita. Andammo avanti con il bilancio della Provincia, che riuscì a destinarci ( e con non poche difficoltà) a destinarci dei fondi. Il progetto fu compreso anche dalla Dirigenza, ricordo Peppino Iaculli, che aveva capito potenzialità e validità del progetto. Dalla Regione silenzio o quasi e i ragazzi prendevano appena 300.000 lire al mese, perchè si voleva che la ”riforma” morisse. Non ci riuscirono. La soluzione arriverà 20 anni dopo grazie all’arrivo dell’assessore alla Sanità e poi presidente Filippo Bubbico, che da Montescaglioso portò e attuò in Regione un provvedimento tanto atteso. Contemporaneamente era uscito il decreto del ministro della Salute, Rosy Bindi, che toglieva i contributi a chi non dimetteva i pazienti dagli ospedali psichiatrici”.



Sacrifici tanti,tra momenti difficili qualche ricordo brutto, come quando un paziente tranciò con un morso un dito a un operatore e poi uno positivo, che riguarda Gino Masciullo, deceduto il 29 novembre 2012 e che ha dato il nome alla comunità alloggio di via Rosselli. ” Gino è stato unico per tanti aspetti- ricorda Pasquale Rizzi. Era indomabile. Lui è stato accettato a Matera per la sua diversità. Non perchè si era normalizzato, ma perchè veniva accettato come diverso. Quando fu ricoverato in Ospedale a causa di un grave malore ricordo che sul web arrivarono centinaia di messaggi sul web, da ragazzi e ragazze, a non mollare. ”Forza Gino non mollare, ce la farai!” erano quelli ricorrenti . Era una cosa incredibile. A me venivano le lacrime agli occhi. Tutta la città e non solo era attorno a lui. Gino era ‘irriducibile’ si prendeva la terapia , ma a volte la sputava.Gino era Gino e sono rimasto piacevolmente sorpresa quando gli hanno intitolato la casa famiglia. Merito di persone tenaci come Giuseppe Salluce, alla guida per tanti anni della cooperativa se realtà di questo tipo sono andate avanti per proprio conto ”

Una realtà da completare vista la disponibilità di di spazi e di immobili nell’ex dispensario di via Laura Battista, che avrebbe potuto accogliere anche i servizi ( dal Cim al SerT) che sono negli inadeguati spazi di via Gramsci. Pasquale Rizzi, si è trasferito da alcuni anni a Taranto e ha la buona abitudine di leggere tanto, uno a settimana, e allarga le braccia quando gli si parla dei tagli alla medicina del territorio. A Matera ha fatto e dato tanto, anche con l’esperienza politica alla guida dell’assessorato alle Politiche sociali, durante la giunta ”progressista” guidata da Mario Manfredi. Fu il piano sociale di zona. E anche questo fu un primato.



“Cosa che trovò attuazione nel 1999 – ricorda Pasquale, che ha ricevuto tanti abbracci e saluti durante l’evento per i 45 anni della comunità alloggio – con le direttive poi attuate con una allieva, la psicologa Caterina Rotondaro, attuale dirigente dei servizi sociali al Comune di Matera ” Ricordo – dice Pasquale Rizzi- che La Regione creò una cabina di regia a una cooperativa di Potenza, che non utilizzammo mai, perchè non riteneva che le Aziende sanitarie e gli Enti locali fossero in grado di farlo. Facemmo risparmiare un sacco di soldi. E senza Caterina non avremmo raggiunto quel risultato. Pretesi che fosse assunta lei, conoscendo le qualità, e questo nonostante le pressioni politiche di assumere altri”. Fiducia ricambiata per la passione messa in quel progetto e per aver aperto un ”mondo” quello del sociale, che oggi deve fare i conti con la carenza di risorse e con una visione nazionale della Sanità pubblica, che ha portato al depotenziamento e ai tagli della medicina del territorio. Restano, per fortuna, realtà come la comunità alloggio ” Gino Masciullo” e un progetto come il ”giardino condiviso” che offre momenti e spazi per stare insieme, impegnarsi nel solco di quanto era stato fatto con la Asl 4 ( che iattura la nascita della Asm e la subalternità all’Aor San Carlo) con quel bel progetto che fu il ”giardino di Atrebil ( Libertà al contrario…) ”, che consentì ad alcuni pazienti in carico al SerT e non solo di occuparsi della cura del verde nell’area ospedaliera e presso la sede aziendale di via Montescaglioso.



E di speranze e sacrifici nel settore del disagio mentale e di altre realtà, che richiedono attenzione da parte dei servizi sociali, se ne sono visti tanti nei 45 anni di attività della Cooperativa Progetto Popolare e nell’eredità raccolta dalla casa alloggio ”Gino Masciullo”. Lo abbiamo visto e ricordato nel giorno di festa, tra gli ospiti, gli operatori di ieri e di oggi, di alcuni che hanno dato tanto per un progetto che resta sempre valido. Le foto di articoli di giornali, di gruppi, ospiti,laboratori ed eventi fissate con le mollette al filo per stendere la biancheria , ricordano quanto è stato negli anni: dalla prima sede alla Provincia, alla ex sede Nato o scuola infermieri di via Montescaglioso, come ha ricordato il responsabile strutture case famiglia, Luciano Bitondo, a quella centrale di piazza San Rocco oggi in abbandono.



Tanta laboriosità, impegno dagli anni della presidenza della cooperativa guidata da Giuseppe Salluce, oggi in pensione, alla dinamica Anna Lucia Contuzzi. Una bella eredità tra progetti da portare avanti, attenzione verso ospiti e famiglie, tenendo conto di quello che è stato fatto e resta da fare. Del resto il ”Progetto” è…Popolare, senza perdere di vista la Costituzione e i colpi bassi di una autonomia differenziata che penalizza il Mezzogiorno e una riforma regionale dei servizi sanitari, che continua a tagliare la medicina del territorio e il diritto alla cura con l’ipocrisia di quanti continuano a far finta di nulla e,spesso, con il silenzio di quanti dovrebbero rappresentare battendo i pugni sul tavolo la nostra provincia…

