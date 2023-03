Curvone viale Italia, quasi ci siamo per la riapertura

A giudicare da quanto abbiamo visto in zona dovrebbe essere prossimo alla riapertura il chiuso dal 6 luglio 2022 a causa di dissesti idrogeologici. Per i residenti e per tanti cittadini, che utilizzavano quell’anello per raggiungere altre zone della città è un dato positivo. Naturalmente si attende la data per il passaggio del primo veicolo.