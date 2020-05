Non è Tonino Guerra lo scrittore dell’ottimismo di Roccabilli (Rimini) ma l’astronomo materano Franco Vespe con i suoi grafici e parimetri induce a guardare con serenità alla fase, con le funzioni e le curve dell’alfabeto greco Lamba, Gamma e di Gauss tendenti a trasformarsi in linea retta. Contagi e decessi in diminuzione e guarigioni in aumento come sta avvenendo in Basilicata, dove qualche impennata si registra nonostante l’aumento dei tamponi circa 15.000 rispetto a una popolazione di 598.000 abitanti. Ancora bassi come abbiamo evidenziato tirando fuori una graduatoria sulla casistica epidemiologica rapportata alla popolazione https://giornalemio.it/cronaca/contagi-nel-materano-siamo-allindice-nel-sud/ e con Matera che , occupa, paradossalmente le prime posizioni. Vediamo cosa accade nella settimana di apertura di parte delle attività dal 4 maggio. I dati dal laboratorio di Agna, Vespestat, inducono all’ottimismo. Ma con Lombardia e Lazio, senza dimenticare il Piemonte, che devono fare i conti con tutti i limiti e le problematiche da alta densità di popolazione. Il lavoro di Vespe continua a ricevere consensi. E anche tra le casalinghe di Voghera e Matera, tra sbellicanti video social sul covid 19, un passaggio tv tra portate gastronomiche, si dà un’occhiata alle campane dalle strisce colori sull’andamento del virus a Corona. Un po’ di cultura statistica non guasta.Allena la mente…



“Stasera francamente – dice Franco, riferendosi all’analisi domenicale-i dati del covid-19 in Italia non sono male! La coda degli infetti (grafico giallo) si sta assottigliando sempre di più e, soprattutto, pare che il trend ormai più realistico è quello della funzione Gamma; mentre la funzione Lambda sta diventando sempre più lontano dai dati reali. Stiamo sempre ragionando su di un numero di infetti normalizzato ai tamponi. Per i decessi le cose sono ancora più favorevoli. Ormai la curva, nonostante i decessi aggiunti ultimamente, perché non conteggiati in Aprile, è compresa fra la curva Gamma e la campana Gaussiana. Se il trend è questo potremo tenere il numero di decessi sotto abbondantemente i 32000 conteggi. Francamente ritengo eccessivamente allarmistiche le preoccupazioni riguardo i nuovi contagi in Basilicata ed a Matera. Nella nostra regione è aumentato in modo significativo il numero di tamponi ed è logico che vengano scovati con maggiore efficacia i nuovi infetti. Ma fatemi ragionare su questi allarmismi con i numeri in mano.



Confermo che gli allarmi sulla Basilicata sono sostanzialmente fuori luogo. Il livello dei contagi di fondo è molto basso, così come lo è in Sardegna e come lo è in Puglia. La coda è diventata sottile anche in Veneto che ha dimostrato di saper gestire in modo molto efficace il contagio”.

E passiamo alle noti dolenti con le zone rosse di alcune regioni, che evidenziano come le cose ancora non sono in dirittura di arrivo. ”Non lo sono in Lombardia – precisa il nostro astronomo-dove i contagi di fondo sono ancora alti anche se si stanno abbassando. I decessi in Lombardia sono drogati per quelli aggiunti ultimamente e che rientravano in quelli avuti in Aprile. In Piemonte (non ho postato i suoi grafici perchè discussi già ieri) le cose stanno migliorando ed i decessi sono compresi dentro la campana. Scorrendo le varie regioni mi sono invece accorto che bisogna lanciare un grido di allarme per il Lazio. Francamente l’andamento è davvero sgangherato e c’è un impennata di decessi che sono originati da focolai scatenatesi 15 giorni prima. Parliamo di Calabria politicamente irrequieta, di Piemonte indietro; ma il Lazio ora desta obiettivamente molta preoccupazione. Il Lazio, dopo la Lombardia, è la regione più popolosa con la Campania e dove in alcune aree, c’è un’elevata densità abitativa. Stiamo comunque parlando di valori di gran lunga inferiori a quelli della Lombardia. Anche la nostra analisi ora deve passare alla fase 2 e deve saper interpretare gli andamenti della coda al di fuori della coda. Saremo nella fase in cui il famoso coefficiente R0 oscillerà intorno al valore 1. Qualche idea l’abbiamo. Abbiamo pronte nuove funzioni matematiche”. Bene Franco e se introduci la funzione Vattelappesca spiega di cosa si tratta. Devono capirlo oltre alle casalinghe, anche i neofiti di scienze statistiche.