La guerra, le sanzioni a causa del conflitto in corso, e dagli esiti indecifrabili, in Ucraina ha allontanato e non poco la possibilità che in Basilicata si possano verificare investimenti, per altro già abbondantemente decantati come quelli delle Terme di Latronico, degli alberghi della Val d’Agri o del deposito di gas in Valbasento con Geogastok. Esperienze sporadiche, come ricorda Antonio Serravezza nelle riflessioni che seguono. Occorre avere pazienza, ma cercando di liberarci di quella palla al piede che mostra tutta la nostra debolezza nel rapportarci con l’estero. Si chiama cultura d’impresa. Post e foto ricordo non servono. Occorre essere credibili in Russia, per quando sarà, o a Dubai da dove siamo andati per turismo o nelle rassegne specializzate. Abbiamo risorse energetiche( bella scommessa) che non siamo riusciti a sfruttare al meglio, aree produttive con capannoni vuoti, giovani che continuano ad andar via, opportunità legislative e di formazione e questo dovrebbe accrescere il nostro appeal per gli investimenti. E invece? Leggete un po’ di tutti sull’economia regionale, aldilà dell’inconcludenza di bandi e startup da vuoto a perdere, e ve ne farete un’idea. Turismo? Poca cosa. Eppure, prima di Matera 2019, avevamo ospitato a Palazzo Viceconte una iniziativa sul turismo russo che approda nella vicina Bari, alla quale siamo legati da due inconcludenti protocolli di intesa, sottoscritti rispettivamente dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri e dall’attuale Domenico Bernardi. Silenzio (del resto continuiamo a non avere, per scelta, un piano strategico del turismo che sia gestito da professionalità adeguate) come accaduto per l’attivazione di linee aeree dedicate da Bari e per la Russia. Rimaniamo a terra, ammirando le matrioske… Dentro Matera e la Basilicata non ci sono.



Dalla Val Basento alla Val d’Agri alla valle del Don. Le riflessioni di Serravezza

La Russia ovunque in molte regioni italiane. Anche in Basilicata hanno provato ad investire e precisamente alle Terme di Latronico. Già dal 2013 un gruppo di investitori russi hanno acquisito le strutture alberghiere con l’intento di rilanciare le Terme e realizzare la città del benessere e il complesso termale “la Calda”. La vendita riguardò l’Hotel delle Querce, Hotel Sinni, Hotel Monte Alpi e l’Hotel Congressi. All’inizio ci fu l’interesse di un solo acquirente russo per l’Hotel dei Congressi e in seguito arrivarono altri imprenditori russi che acquisirono gli Hotel Querce e il Sinni.

Le strutture dovevano essere ristrutturate ma non si sa se il progetto è stato portato a termine. Molti oligarchi russi hanno fatto investimenti importanti di moti gioielli italiani sia nel settore alberghiero (Venezia, Cortina ecc.) vigneti pregiati (Valdobbiadene) o industrie della trasformazione di metalli preziosi (alluminio ecc.)

Nel 2011 la Regione Basilicata diede il via libera al deposito di stoccaggio di gas della società russa Geogastock nella Val Basento e precisamente in provincia di Matera. Non se ne fece più nulla. Ora tutto resterà nel limbo e tutto verrà congelato a causa della guerra tra Russia e Ucraina.