La pentola della sanità ribolle e non poco, ormai senza coperchio, anche in Basilicata dove la medicina del territorio è stata ridimensionata già dalla passata legislatura a favore di una ospedalizzazione accentratrice, nel capoluogo di regione, e questo è un dato di fatto, che ha accresciuto la migrazione sanitaria e la sfiducia dentro e fuori le strutture sanitarie.

Lo sciopero e la protesta dei lavoratori dei servizi nella giornata di venerdì 13 novembre ne è una conferma. Contratti e precariato, da Nord a Sud, procurati spesso da appalti e procedure che lasciano poco spazio al lavoro giusto al prezzo giusto, e con le garanzie dovute, devono essere una condizione normale in un Paese normale, che in questi anni ha dovuto fare i conti con gli attacchi continui allo Statuto dei lavoratori con le procedure di ‘flessibilità” e le tante forme di lavoro ” non garantito” favorito- ed è bene ricordarlo- anche da governi come quelli di centrosinistra che hanno assecondato i percorsi della politica delle mani libere del ”Padronato” come si diceva un tempo.

E in pieno clima di epidemia e di errori della stagione del virus a corona chiedere diritti e tutele è un diritto dovere per i cittadini e per i lavoratori che si occupano dei servizi e non solo in ospedale.

Domani 13 novembre, per l’intera giornata, sciopereranno in tutta Italia gli oltre 600mila lavoratrici e lavoratori del comparto delle imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi. La mobilitazione, articolata con presidi e mobilitazioni da nord a sud, nelle zone rosse ed arancioni nel rispetto delle norme anti Covid-19, è stata indetta dai sindacati nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti. Sarà comunque garantito lo svolgimento delle prestazioni indispensabili nei luoghi individuati dalla normativa vigente, considerata anche la recrudescenza dei contagi delle ultime settimane.

A Matera si terrà un presidio, presso l’Ospedale Madonna delle Grazie a partire dalle ore 10.

Le tre organizzazioni sindacali stigmatizzano il comportamento delle associazioni imprenditoriali di settore – Anip Confindustria, Confcooperative Lavoro e servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi e Agci Servizi – che hanno strumentalmente prodotto la dilatazione dei tempi negoziali, messo in discussione diritti e tutele dei lavoratori del settore e la definizione di un aumento salariale congruo e dignitoso, senza dare ancora riscontro concreto alle sollecitazioni per concludere positivamente il percorso di rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti puntano il dito contro la posizione delle rappresentanze datoriali del settore, che operano prevalentemente negli appalti pubblici, nei presidi ospedalieri, Rsa, case di cura, scuole, università, tribunali, fabbriche e uffici pubblici e privati dove i lavoratori del multiservizi svolgono un ruolo indispensabile anche per il contenimento del contagio, e si espongono in prima linea per garantirne l’accessibilità che diversamente non sarebbe possibile in sicurezza senza sanificazione e pulizia.

L’emergenza sanitaria ha solo evidenziato l’importanza del ruolo di questi lavoratori, per il 70% donne con salari esigui, orari spesso ridotti, carichi di lavoro pesanti e condizioni di lavoro difficili in molte realtà che in ambito sanitario, come i medici e gli infermieri, sono stati definiti cavalieri ed eroi, che non cercano titoli, ma rivendicano il giusto riconoscimento del loro lavoro e di maggiori diritti e tutele. con il rinnovo del contratto nazionale.

Il settore del multiservizi è molto cresciuto negli ultimi anni per processi di esternalizzazione sempre più spinti anche da parte dello Stato e, con l’emergenza sanitaria, ha consistentemente incrementato attività e fatturato. Un settore che è spesso alla ribalta delle cronache non per la parte più sana delle imprese e dove il sistema degli appalti non è spesso sinonimo di qualità del servizio e di qualità del lavoro.

I sindacati chiedono alle associazioni datoriali un segnale diverso per modificare questa situazione, a partire dal rinnovo del contratto nazionale per riconoscere il valore delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono un servizio sempre più essenziale per il paese. Qualora questa volontà e responsabilità venisse a mancare proprio da parte delle associazioni datoriali, per i sindacati diventerebbe ancora più necessario ripensare la gestione dei servizi pubblici in appalto.

Cgil, Cisl e Uil della Provincia di Matera sostengono la Mobilitazione nazionale del Pubblico che vedrà i lavoratori manifestare davanti a tutti gli ospedali italiani compreso quello di Madonna delle Grazie di Matera a partire dalle ore 10.00 del giorno 13 novembre 2020.

Una iniziativa del “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini” a cui parteciperanno i lavoratori del pubblico impiego, in un segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni.

Nella città di Matera, dove in questi ultimi giorni si è sviluppata una grave e pericolosa diffusione del contagio da Covid-19 che mette a rischio i servizi sanitari della ASM di Matera – già in affanno prima dell’insorgere dell’emergenza – in quanto non riescano a far fronte all’aumento di richieste di assistenza sanitaria, assume una valenza importante per sottolineare la condizione della sanità materana.

Una ulteriore occasione per chiamare in causa le responsabilità dell’Assessorato alla Sanità e di tutto il Governo regionale che, dall’insediamento avvenuto ormai due anni fa, hanno perso tempo in discussioni sterili e inconcludenti senza mai addivenire a soluzioni concrete per recuperare il depotenziamento dell’ASM di Matera, azienda mista con al suo interno gli Ospedali per Acuti, gli Ospedali Distrettuali e i Distretti Sanitari; in particolare non c’è stato nessun intervento significativo per risolvere le evidenti e macroscopiche criticità dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e dell’Ospedale di Policoro.

Sostegno anche allo sciopero dei lavoratori del comparto imprese di pulizia, servizi integrati e multi servizi che il giorno 13 novembre 2020, incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro indetto dalla Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti per stigmatizzato la mancanza di riscontro alle numerose sollecitazioni di ripresa dei negoziati, per concludere positivamente il percorso di rinnovo avviato nel mese di giugno, sulla scia della prima ondata della pandemia da Covid-19.

Si tratta di lavoratrici e lavoratori dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione svolgono un ruolo ritenuto essenziale per il contenimento del contagio nei presidi ospedalieri, nelle Rsa, nelle case di cura, nelle scuole, nelle università, nei tribunali, nelle fabbriche e negli uffici pubblici e privati, esposti in prima linea per garantire l’accessibilità dei luoghi che, senza la loro opera, non sarebbe possibile.

