Cuppone: “Poche settimane e Gallipoli avrà la sua struttura sportiva”

Ultimo stralcio prima della conclusione dei lavori: si completa con un parcheggio esterno il progetto della struttura sportiva polivalente, in via Pasolini, nel Quartiere San Gabriele di Gallipoli. Il “cantiere nel cantiere” inaugurato nella giornata di oggi, -si legge in una nota- “prevede il completamento dell’area esterna di pertinenza della struttura polivalente. Non solo verranno realizzati stalli a parcheggio, con relativi posti auto per disabili in corrispondenza degli ingressi principali della struttura sportiva, ma sarà anche realizzato un impianto di illuminazione esterna. Inoltre, nel progetto, anche la realizzazione di opere di contenimento consistenti in muri in calcestruzzo per delimitare l’opera e due ingressi larghi con relativi cancelli scorrevoli. Infrastrutture sì, ma senza dimenticare il verde: non mancheranno infatti le aiuole in cui verranno piantumati 15 alberi ad alto fusto e ben 240 di piccolo fusto da porre nelle aiuole frontali alla strada di accesso. I lavori saranno consegnati entro un mese.”

L’assessore delegato Riccardo Cuppone aggiunge: “Con il parcheggio e le opere esterne completiamo i lavori della seconda struttura sportiva della città, il palazzetto dello sport, oltre allo stadio comunale. Mancano poche settimane: entro la fine dell’anno procederemo all’inaugurazione e finalmente anche Gallipoli sarà al centro delle competizioni sportive locali. Un progetto a cui tante amministrazioni hanno pensato ma che solo quella attuale è riuscita a portare a compimento. Dopo un periodo di rallentamento dei lavori pubblici, legato come noto a forze di causa maggiore, riprendiamo i cantieri per chiuderli con grande entusiasmo, avendo la giusta energia per inaugurarne dei nuovi”.