Cupido torna alla Fontana dell’Amore “stabile”.E ora, sindaco, incentivi…

Merito, riconosciamolo,anche del simpatico amorino dalle gote rosse e dalle alucce di piume che dalla sua faretra tira fuori la freccia per colpire al cuore…il predestinato e la coppia di turno. Finalmente, dopo le attese seguite allo smantellamento della Fontana dell’Amore, avvenuto l’altro anno per esigenze cinematografiche, e interrogazioni consiliari,l’Amministrazione comunale ( https://giornalemio.it/cronaca/fontana-dellamore-le-statue-saranno-ricollocate-in-sicurezza/ ) ha deciso di intervenire per riportare il gruppo di statue bronzee sul belvedere di via Muro, alla Civita. Si porrà rimedio al peccato originale… della ”instabilità” del monumento voluto e fatto installare dall’ex sindaco Raffaello De Ruggieri, con la realizzazione di nuovi supporti in acciaio inox. Dall’Amministrazione comunale assicurano tempi brevi, giusto il tempo per realizzare i nuovi basamenti e sistemare il complesso e, naturalmente, anche la fontana. Poi spazio a foto ricordo, selfies e un bacio tra innamorati con il panorama dei Sassi. Eterno amore a Matera e con un invito a sposarsi qui, visto il sensibile calo demografico (ignorato dai più) che ha colpito anche la nostra Città oltre che tutta la Basilicata. Cupido, pensaci tu. E magari con il sostegno incentivi comunali per chi viene da fuori. Un pernottamento gratuito e tutto quanto può stimolare questo percorso… Giriamo il suggerimento al Sindaco Domenico Bennardi, per stimolare quanti decidessero di pronunciare il fatidico ”Sì” a Matera, città dell’Amore che scorre alla fontana di via Muro e in tutti i luoghi dove acqua e cuore sono un tutt’uno con l’anima di luoghi millenari.