Cupa e cupè…Uascezza e tradizione a Matera il Carnevale della ”passione”

Ricordando Peppino Persia ” U’ matnet” che per tante stagioni del Carnevale di Matera della Prima Repubblica ha portato in casa e in strada i suoni e i canti delle matinate. Meriterebbero un monumento, ma nella città delle chiacchiere ”a ‘bbacont” ( a vuoto) va bene anche che la sua immagine sia stata ricordata nel manifesto della edizione 2025. E certo, perchè dopo le incongruenze e le polemiche dello scorso anno, con un bando eventi da autoconsumo locale che conferma tutti i limiti di impostazione , non era facile ricominciare. E così quelli dell’associazione Cupa e Cupè, Palomba, Pepe, Petragallo ” tre P” di Passione che si esaltano , Mola, Loparco e altri dell’allegra brigata del Carnevale di Matera, alla fine il cartellone lo hanno tirato fuori. Poche cose credibili e visibili e chi vuole vestirsi a maschera si faccia avanti. Con un invito ad andare avanti e a lavorare di buzzo buono come hanno ricordato alcuni degli organizzatori del passato, tra questi Enrico Annecchino, che resta l’assessore al turismo sul campo per le tante cose avviate e i suggerimenti dati per vari eventi da tenere nei Sassi, in città o per organizzare (il termine giusto) l’offerta locale. E l’assessore può essere considerato il presidente onorario dell’associazione Cupa e Cupè che ha organizzato il programma.



sfilate , animazione di strada, laboratori di danza e gastronomia, concerti fino al corteo funebre della sera del martedì grasso caratterizzeranno la prima edizione del ” Carnevale a Matera. Passione e tradizione Uascezza al 100&”. Uascezza, un termine dialettale , che indica la voglia di divertirsi legando le tradizioni, come le ”matinate” o serenate che si usavano portare nelle abitazioni dei rioni Sassi al suon di fisarmonica, trombone, chitarra e cupa per indurre la padrona di casa a imbandire la tavola. Il cartellone, messo a punto dall’associazione ” Cupa e Cupè” prevede fino al 4 marzo una serie di eventi per grandi e piccini di diversa tipologia e anche presso la casa circondariale , con incontri teorico-pratici coi detenuti sulla storia e le tradizioni e gli strumenti musicali. Coinvolti anche i borghi con le ”ronde festose” di gruppi di animazione nella giornata del 3 marzo. Domenica 2 marzo, con raduno in piazza Matteotti, l’avvio della parata in maschera per grandi e piccini per le vie del centro storico ” A sposs’ a la F’ndén, z’mbonn j abballonn” . Conclusione il martedì grasso, 4 marzo, in piazza Piazza San Giovanni con il

Corteo funebre e musica fino alla mezzanotte . Per farla breve pigliatela a risate. E mettete da parte la ”quaresima” della politica. #enonèfinita ancora…Vero Peppino?



IL PROGRAMMA

Carnevale a Matera 2025

Passione e Tradizione

Uascezza 100%

ANTEPRIMA

8 febbraio – Chiesa di Maria Santissima dell’Addolorata – ore 16

Incontro coi bambini della Parrocchia sulla storia, le tradizioni e le musiche locali di Carnevale,

con Luigia Bonamassa, Espedito Pozzuoli, Rino Locantore.

15 febbraio – Salone parrocchiale “Maria Madre della Chiesa”, via dei Dauni – ore 18

Presentazione del programma ufficiale,

a cura dell’associazione culturale “Cupa Cupé”.

16 febbraio – Salone parrocchiale “Maria Madre della Chiesa”, via dei Dauni – ore 17

Laboratorio di danze tradizionali,

a cura di Donisa Mazzoccoli.



17 febbraio – Panificio San Giacomo – ore 17

Laboratorio di pasticceria carnevalesca.

17/19/24/26 febbraio – HubOut, piazza Matteotti – ore 17

Laboratori di artigianato,

a cura di Luigia Bonamassa, Espedito Pozzuoli, Rino Locantore.

18 e 20 febbraio – HubOut, piazza Matteotti – ore 17

Laboratori di sartoria,

a cura di Tina Cifarelli e Chiara Casamassima.

20 e 27 febbraio – HubOut, piazza Matteotti – ore 20

Laboratori di canti e musiche del Materano,

a cura di Claudio Mola.

17/19/20/21 febbraio – Casa circondariale

Incontri teorico-pratici coi detenuti sulla storia e le tradizioni e gli strumenti musicali locali di Carnevale,

a cura di Luigia Bonamassa, Espedito Pozzuoli, Rino Locantore.

21/22/23 febbraio – Salone parrocchiale “Maria Madre della Chiesa”, via dei Dauni – dalle ore 19 alle 20.30

“#enonefinitancora – Carnevale a Matera 2025”, intrattenimento per bambini in diretta streaming su “Carnevale a Matera” (Facebook, Instagram, YouTube),

con Luigia Bonamassa, Giovanni Martinelli, Mariangela Scalcione.



21/22/23 febbraio – Salone parrocchiale “Maria Madre della Chiesa”, via dei Dauni – dalle ore 21

“#enonefinitancora – Carnevale a Matera 2025”, show in diretta streaming in diretta streaming su “Carnevale a Matera” (Facebook, Instagram, YouTube),

con Claudio Mola, Donato Loparco, Sergio Palomba, Saverio Pepe.

22 febbraio – Chiesa di Sant’Agnese, piazza Sant’Agnese – ore 16

Incontro coi bambini della Parrocchia sulla storia, le tradizioni e le musiche locali di Carnevale,

con Luigia Bonamassa, Espedito Pozzuoli, Rino Locantore.

28 febbraio – Piazza San Giovanni – dalle ore 20

Concerto di

ScettaBand

Tarantica

Ragnatela folk band

a seguire, dj-set con Saverio Pepe e Donato Loparco.

2 marzo – Raduno in piazza Matteotti – ore 10

“A sposs’ a la F’ndén, z’mbonn j abballonn”,

parata in maschera per grandi e piccini per le vie del centro storico.

3 marzo

Ronde festose nei borghi

ore 20 – borgo Venusio

ore 21 – borgo Picciano

ore 22 – borgo La Martella

4 marzo – Piazza San Giovanni – dalle ore 18

Corteo funebre di Nardandénj,

dance hall con Wicked & Wild feat. Roots’n’Stones,

dj-set fino alla mezzanotte.



INGRESSO LIBERO A TUTTI GLI EVENTI,

AI LABORATORI SARA’ DATA PRIORITA’ A CHI

AVRA’ EFFETTUATO LA PRENOTAZIONE ALL’INDIRIZZO

cupacupaofficial@gmail.com

Facebook, Instagram e YouTube:

Carnevale a Matera