E non solo per aver posto i ”vegetali ” al centro per l’edizione 2021, allestita ad Alvino 1884 dalla hall a livello meno 2 dove un tempo l’ex molino pastificio ospitava cisterne e magazzini, ma per la varietà di una offerta aggregatrice che ha avuto in due giorni vasta eco tra gli operatori e gli appassionati dell’agroalimentare di varie regioni . Ne abbiamo avuto contezza passando tra punti di degustazione (vini, olio, salumi, latticini, dolci, pesce, spezie, aromi), laboratori, lezioni di chef, convegni nelle sale colorate e tematiche, che hanno visto il passaggio di saperi e sapori. Una formula azzeccata quella messa a punto dal gastronomo lucano Mauro Bochicchio, presidente del Consortium Paris, che ha coinvolto 35 aziende espositrici e oltre 50 ospiti come abbiamo indicato in altro servizio https://giornalemio.it/uncategorized/cultural-festival-mette-al-centro-i-vegetali-per-salute-sapori-e-ambiente/ parlando di finalità e del programma. Per il territorio il festival internazionale della cultura alimentare è uno stimolo a lavorare su filiera corta, genuinità, formazione e lavoro di rete. Ci piacerebbe che con la sesta edizione possa aumentare il numero di espositori locali. Devono crederci di più, lavorare per tempo e fare rete. Tra gli ingredienti occorre un pizzico di cultura d’impresa in più…Anche perchè Matera è la porta internazionale del turismo della Basilicata e ha tanto davvero da offrire sulla tavola dei buongustai internazionali. Un anno per lavorare…