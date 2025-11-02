Cultura, memoria e turismo per il cimitero monumentale di Matera

E’ un pezzo della memoria cittadina e riteniamo, come accade a Roma, Napoli, Firenze, Parigi, città turistiche, che anche il cimitero monumentale di via IV Novembre possa essere valorizzato valorizzando le tante peculiarità storiche e architettoniche che conserva. Così cappelle gentilizie, di confraternite, monumenti funebri che ricordano figure del passato come Giambattista Pentasuglia, uno dei ”Mille” di Giuseppe Garibaldi, l’architetto Ettore Stella autore del cineteatro ”Duni”, l’astronomo Vincenzo Caropreso, colpiscono per storie, iscrizioni e di tante tracce che portano- per quanti hanno la sensibilità di farlo- a pagine e capitoli della storia locale.



Così le foto in bianco e nero del secolo scorso, le frasi struggenti con dediche, versi di pietà religiosa, speranza, intrise di poesia struggente, meritano di soffermarsi, anche per apprezzare la maestria di artigiani e scalpellini che modellarono pezzi unici a ricordo di defunti. L’esempio di altre città che hanno coinvolto i cimiteri monumentali negli itinerari della memoria può essere ripreso, anche per trasmettere ai giovani, quello che rischia di scomparire perchè non narrato e conosciuto. Il digitale aiuta, ma non deve sostituire quello che va visto sul campo. Ma occorre che quel luogo sia oggetto di maggiori attenzione visto lo stato di degrado di tombe e cappelle. Serve un programma che leghi ricerca culturale e classificazione di un patrimonio poco conosciuto, che è tanta parte della storia del passato a cominciare dai rioni Sassi, alla manutenzione straordinaria dei luoghi. Occorrono volontà e risorse, dove silenzio e passato sono un presidio da preservare e valorizzare anche per le nuove generazioni. Un luogo dell’anima, come accade nei Paesi anglosassoni, dove la memoria si alimenta di ricordi, silenzi. E su questo aspetto ricordiamo l’impegno di un tecnico del Comune di Matera, oggi in pensione, l’architetto Nunzio Maria Paolicelli, che oltre alla tinteggiatura della facciata aveva pensato di ispirarsi a quelle esperienze per fare altrettanto anche da noi. All’Amministrazione comunale e a quanti amano Matera e la sua storia il compito di favorire questo percorso.



