C’eravamo ormai due anni fa, in piazza, e pure l’anno scorso al tavolo aggregante e propositivo promosso da Cgil, Cisl e Uil coinvolgendo le associazioni di categoria per evitare che Matera 2019 fosse solo una meteora di performances statistiche, con tanti eventi che hanno lasciato ricordi ma non fatti, per far crescere le nostre realtà.E né poteva essere diversamente , e volutamente senza cultura di impresa, con una economia dalle mani libere che ha favorito sommerso e precariato, senza un progetto di gestione del turismo che ha lasciato tanti anche senza le classiche braghe di tela. E siamo tornati volentieri nella sala Laura Battista della Biblioteca provinciale, riaperta per l’occasione dopo la fase di confinamento domiciliare da virus,a corona per una iniziativa a metà tra la conferenza stampa e l’incontro promosso dai tre sindacati, con la partecipazione del sindaco Raffaele De Ruggieri-che ha annunciato la prossima firma dell’intesa per l’avvio della scuola di cinematografia – della dirigente dell’ufficio cultura della Regione Basilicata Patrizia Minardi e del direttore dell’Apt Antonio Nicoletti, i consiglieri regionale Enzo Acito (Forza Italia) e Gianni Perrino (M5S).



E poi Centro Levi,Cna, Amici della Biblioteca, Uisp Basilicata, Associazione B&B, Associazione Lino Perrone, Teatro dei Sassi, Rete Studenti Medi Matera, Collettivo Donne, Uisp Matera, Associazione Sportiva Ecos, Associazione Loe, Comitato Acqua pubblica ed Energheia. Un luogo simbolo per il rilancio della cultura, come ha evidenziato Eustachio Nicoletti, come la Biblioteca che non puo’ essere ignorato alla stessa stregua dell’Archivio di Stato del Conservatorio “E.R Duni’’ e tanti altri luoghi di cultura per un turismo di qualità, da consolidare puntando sulle risorse locali. Non ci sono più i fondi di Matera 2019, finiti anche fuori regione, ma guardando bene e aprendo questi scrigni ci si puo’ lavorare eccome. E allora cultura, infrastrutture (sul completamento della Matera-Ferrandina c’è chi rema contro a livello locale da sempre) , valorizzazione delle risorse territoriali, rapporti più stretti tra Matera e il Metapontino, attivazione di una politica di marketing mirato a medio e a lungo termine, pieno utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione Basilicata sono alcune delle priorità indicate da Cgil, Cisl e Uil, per mettere a punto- a seguito della crisi procurata dall’epidemia da corona virus- un programma operativo di rilancio del turismo in provincia di Matera. L’incontro, che ha fatto riferimento a quanto già attivato con la Marcia della Cultura per il 2019, è servito a sollecitare la convocazione di tavoli operativi per una ”strategia comune” – è stato detto nel corso dell’incontro- che attivi percorsi di ripresa e di competitività per Matera, dopo i risultati conseguiti con l’anno da capitale europea della cultura, e i centri della provincia della costa jonica ai borghi in relazione alle potenzialità dei parchi letterari, archeologici e dei parchi ambientali Sono state indicate, in proposito, coinvolgendo operatori e associazioni, le opportunità dell’offerta sulla unicità delle risorse locali e dei piccoli eventi. Traccia segnata se il tavolo di confronto si convocherà periodicamente e se la Regione, la task force in particolare, rivedrà la recente ordinanza che impone- come buone intenzione- di monitorare e far registrare su una piattaforma chi torna in Basilicata con tutta la trafila di adempimenti e consigli a sottoporsi a tampone volontario. Un’arma a doppio taglio, come ci hanno confermato alcuni operatori turistici, perché in caso di positività al covid 19 scatta la quarantena di due settimane. Paradossale, per chi pernotta per un finesettimana o è da noi per una settimana.Vacanze addio. E Basilicata bye bye. E per i corregionali che tornano dopo un bel po’ di assenza e devono tornare al lavoro subito dopo ferragosto. Operatori turistici perplessi e con un commento ironico…’’ Noi non abbiamo casa a Napoli, ma qui…’’ Sono i paradossi e le contraddizioni delle ordinanze che si sovrappongono, tra adempimenti burocratici e necessità di favorire la riapertura del mercato turistico. Serve un aggiustamento. Altrimenti sarà l’inconcludenza del turismo di prossimità, che vorremmo reale e non virtuale o digitalizzato, come attendono di fare con risorse ministeriali opportunisti, praticoni e mediapartners all’opera ormai da sempre.