Cultura e turismo. A Matera servono ascolto e progettualità

Prima la lettera di Babbo Natale, poi le riflessioni di Capodanno e ora quella che preludono all’Epifania e per tirare fuori, per tempo, quelle buone pratiche su programmazione, lungimiranza, ascolto, che contribuiscano a superare una volta per tutte quella fase di precarietà e superficialità, che finisce con l’alimentare delusioni , rammarico, da senno di poi – nel solco del ‘’ Si poteva fare così, se solo… ci si fosse guardati intorno o lavorato per tempo”. Ma serve il buon senso di affidarsi a competenze e professionalità che lavorino a tempo pieno, e con le esperienze dovute, ne campo della promozione e organizzazione dell’industria delle vacanze e della promozione culturale. Antonio Serravezza, rompiscatole per quanto si vuole, ma con tanto amore per la nostra città. Si deve cambiare registro e indica i limiti gestionali di turismo e scelte culturali. Non si può continuare a gestire tante deleghe, e importanti per l’economia cittadina, se non si hanno competenze e anche tempo per farle. Serve un atto di responsabilità. Lo richiede Matera, città dell’accoglienza, che va avanti da sé… e con il respiro corto dell’assenza di una programmazione solida, credibile che valorizzi vocazioni e aspetti identitari di una città che con i Sassi e l’habitat rupestre è stata capitale europea della cultura 2019 e da 30 anni annovera quei beni nel patrimonio dell’Umanità. Ma servono contenuti e professionalità in grado di valorizzarli.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Con l’anno nuovo è un momento di riflessioni sulla nostra unica e meravigliosa città. Non faccio parte di nessuno partito politico e non sono una figura politica. Dico subito che Matera abbia bisogno di una personalità diversa da quella che si è vista negli ultimi anni. C’è bisogno di un cambio di marcia concreto, reale e sostanziale. Il cavallo di battaglia non può essere l’inseguimento del marchio di “patrimonio dell’Unesco” (quest’anno si dovrebbe ricordare il suo trentesimo anno), o “Capitale europea della cultura “, ambedue blasoni importanti e prestigiosi che, tuttavia, non porta assolutamente nulla alla cittadinanza se non si crea valore a questi titoli e renderli effettivi per la città. Serve di più. Abbiamo visto come sono andate le ultime elezioni, una occasione che definirei una perdita incredibile. C’è ancora una mentalità ottusa che non è in grado di fare sintesi tra tanti spiriti. Se pensiamo alla svolta nell’attuale governo nazionale con un nome che è in grado di guidare l’Italia, non è stata una cosa impossibile, basta averne la volontà ed evitare i soliti personalismi che in passato hanno portato la città su binari sterili. Io e tante altre persone come me sentono la voglia e l’esigenza di mettere tutta l’esperienza che hanno acquisito nel corso degli anni al servizio della città. Perché? Perché vediamo Matera in una condizione non buona, che non ci piace. Io non mi permetto di dare un giudizio politico, perché non sono nessuno per poterlo dare. Da banale cittadino dico che tornare a Matera, a volte, non offre una bella sensazione. Matera non ha fatto quel salto di qualità che si poteva aspettare, non ha mantenuto quel passo al quale dovrebbe essersi abituata. La nostra è diventata una città importante, mentre oggi è completamente fuori dai tavoli che contano. E questo è senza dubbio un fallimento dell’amministrazione. Il mio non è un giudizio basato sulla politica, è un giudizio basato sullo stato delle cose. Penso al fatto che ci affacciamo al periodo post-pandemico, in una fase con le enormi occasioni offerte dal P.N.R.R., non ci può trovare impreparati, non può Matera essere in una condizione dei programmi e delle opportunità dalle istituzioni regionali, nazionali ed europee. Onestamente ci sono molte cose sulle quali mi trovo in disaccordo. In particolare mi trovo in disaccordo con la gestione del mondo della cultura e degli eventi.



Un sindaco ha tanto lavoro da svolgere e non può gestire il mandato di assessore al turismo perché questa voce è assolutamente prioritaria per la nostra città. Matera nel mondo deve essere essere salvata e onorata nel migliore dei modi, non trattata come è trattata. Si cerchi di non fare i programmi a tavolino. Matera ha bisogno di un programma che nasce sulla base dell’ascolto dei cittadini. Bisogna cercare di capire cos’è che le persone sentono come prioritarie. Un cammino in cui dovranno essere affrontate tematiche complesse da quelle ambientali a quelle infrastrutturali. Interventi che siano in grado di risolvere i singoli problemi, fino al raggiungimento dell’obiettivo finale di una città universale.