Culle italiane sempre più vuote. Ma si investe in armi. Meloni: nulla da dire?

E il dato di appena 335.000 nascite nel 2025 con un tasso di fecondità sceso all’1,14 figli per donna, https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/07/28/nel-2025-in-italia-nati-solo-355mila-bambini-toccato-un-nuovo-minimo_6ad38616-8a91-4f3e-9f00-a12c8fbf1b26.html , conferma la caduta libera della natalità nel Belpaese, con un Governo che continua a far nulla (il bonus bebè da 1000 euro una tantum è davvero una elemosina e con Isee fino a 40.000 euro) per affrontare le cause del calo demografico. Problemi arciconosciuti a causa del lavoro precario, che non aiuta a mettere su famiglia e casa, con i costi di mantenimento di un bimbo che toccano i 1000 euro mensili (ausili,alimenti, visite specialistiche per mamma e bimbi, bay sitter o asili e via elencando) e che per le mamme che lavorano è davvero un onore difficile da sopportare.E chi ha la fortuna di avere genitori, nonni può dirsi fortune. Per il resto lo Stato è assente. Altro che politiche per la famiglia…Nel Nord Europa ci sono politiche adeguati di sostegno e le famiglie hanno almeno due, tre bimbi. In Italia va peggio. Anzi si investe in armi. Corsa agli armamenti piuttosto, per impegni europei legati a obblghi statunitensi per la Nato o per l’industria americana come più volte sollecitato dal presidente guerrafondaio Donald Trump, alleato di ferro dell’israeliano Benjamin Nethanyau.



Il governo italiano non investe nella vita, e su questo è tutto chiaro, ma negli armamenti per un nemico da cercare a tutti i costi. Deciderà a quanto pare il Parlamento da quanto annunciato il ministro degli esteri Tajani per la richiesta di accesso ai fondi europei Safe per 149 miliardi di euro. Cosa che ha procurato divisioni nella maggioranza e prese di posizioni in parte delle opposizioni, https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/politica/2026/07/28/tajani-abbiamo-deciso-di-chiedere-safe-per-149-miliardi_14b82a80-5820-48e4-865f-082cdab8620b.html. Cambiali da onorare ? Siamo perplessi su queste scelte, visto quanto sta accadendo per la guerra in Ucraina che sta bruciando miliardi di euro e dollari. E restiamo perplessi sul silenzio del Governo Meloni sul calo demografico…Abbiamo raccolto critiche anche dalla destra, quella ”fedele alla linea” con un riferimento preciso alla battaglia demografica annunciata dal Duce nel 1927,con il discorso dell’Ascensione. Una battaglia per fare aumentare la popolazione italiana per scopi di potenza nazionale e militare. Incentivi, sostegni a famiglie numerose e penalizzazioni fiscali per i celibi. Altri tempi. Ma le culle degli italiani restano vuote. Quelle degli immigrati, invece no. Quante domande? Ma dal governo Meloni nessuna risposta…