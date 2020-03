Il Coronavirus ha bloccato, com’è giusto che sia, tutte le manifestazioni culturali e artistiche. Ma fortunatamente dalla stessa arte possiamo trarre qualche spiraglio di fiducia. E’ il caso del concorso lanciato qualche tempo fa dalla Pro Loco di Matera“Tra Cultura, Storia e Tradizioni” e finalizzato alla personalizzazione e realizzazione di “Cucù”, dell’altezza di cm 170. Il Cucù è notoriamente un portafortuna tipico della città di Matera e allora se non è questo il momento di affidarsi, anche, alla fortuna.

Di seguito la nota della Pro Loco

Tra i numerosi bozzetti giunti da tutta Italia, la giuria di qualità ha selezionato, da tutta Italia 8 bozzetti che saranno realizzati dagli artisti che scendono finalmente in piazza per realizzare i manufatti.

Otto luoghi Italiani (Matera in luoghi diversi, Rutigliano, Albano di Lucania, La Martella, Lamezia terme, San Paolo di Civitate, Scanzano Jonico, Margherita di Savoia, Policoro) accoglieranno altrettanti manufatti che dovranno poi essere postati e votati su Facebook.

Le opere, da personalizzare rimarranno esposte fino al 15 giugno nelle varie location individuate insieme ai vari partner del progetto, saranno curate da: Marica Montemurro (Matera) che, con “Ninna nanna del buon raccolto”, opererà proprio nella sua città in piazza Matteotti; Aurelia Leone (Rutigliano – BA) che, con “Il mio tesoro”, sarà sempre in piazza Matteotti (l’opera verrà poi trasferita nella adiacente via don Minzoni, al termine dei lavori di riqualificazione che dovrebbero essere ultimati a breve); Domenico Festa (Matera) il quale, con “Di-segni”, sarà operativo pure a Matera in piazzetta sant’Agnese; Tina Lomurno (Matera) che, con “Rinascita”, personalizzerà il suo cucù nel piazzale antistante la sede universitaria di Matera, al rione Lanera; Epifanio De Grazia (Albano di Lucania – PZ) che si concentrerà sul suo manufatto “Vento contrario” al borgo La Martella (MT), dinanzi alla parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli; Francesca Falvo (Lamezia terme – CZ) la quale, dinanzi alla sede della Provincia di Matera, realizzerà la sua opera “L’evoluzione della tradizione: impermanenza dell’azione”; Giacinto Cristiano (Margherita di Savoia – BT), che, con “X love”, opererà in piazza Heraclea a Policoro (MT); Elvira Infanti (San Paolo di Civitate – FG) che a Montalbano Jonico (MT), in piazza Cirillo, proporrà “Cucù origin”. All’iniziativa ideata dal socio Pro Loco, Renato Favilli, e realizzata con il sostegno di Regione Basilicata, Provincia di Matera e partner privati, nonché patrocinata dal Comune di Matera, è legato anche uno speciale concorso fotografico: pubblicando, sulla pagina facebook #cucùparade2020, le proprie foto degli 8 cucù realizzati dagli artisti selezionati, chi otterrà il maggior numero di like, vincerà un soggiorno per due persone in un fine settimana a scelta e nella location italiana preferita, sempre con l’intento di reinventare gli spazi urbani, rendendoli delle gallerie d’arte a cielo aperto, soprattutto in un momento in cui risulta essenziale il concetto di comunità.