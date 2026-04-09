Csv Basilicata: proroga al 16 aprile per la presentazione delle domande per il Servizio Civile Universale

C’è ancora un pò di tempo per presentare le domande per il bando del Servizio Civile.

E’ stato prorogato, infatti, al 16 aprile il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di Servizio Civile Universale (Scu) 2026 inizialmente fissato per mercoledì 8 aprile. A deciderlo, nelle scorse ore, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Scu. “ Per gli aspiranti operatori volontari ci saranno a disposizione 8 giorni in più per presentare la propria candidatura- ricorda Gianleo Iosca direttore del Centro Servizio al Volontariato (Csv) di Basilicata, ente attuatore dei progetti di Servizio civile- un’occasione imperdibile di crescita personale e professionale”. Centosessantasei i posti messi quest’anno a bando dal Csv lucano che ha pensato a una serie di progetti di Servizio civile riguardanti tematiche di interesse generale come la povertà, la disabilità, l’ accoglienza e l’inclusione sociale. “ La proroga consentirà di ampliare il bacino delle domande- continua Iosca- ed è segnale della volontà del Dipartimento di consentire a un maggior numero di giovani di sperimentare un’esperienza unica che contribuisce alla formazione civica, sociale, culturale e professionale di chi vi prende parte”. Le candidature, riservate ai giovani tra i 18 e i 28 anni, potranno essere inviate esclusivamente on line. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Csv Basilicata. “ Fino alla scadenza del 16 aprile, anche gli sportelli di Potenza e Matera- ricordano dal Csv – resteranno a disposizione degli interessati per ogni chiarimento”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.