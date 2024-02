“CROSSOVER” secondo appuntamento con la comicità a Policoro

Dopo il successo dello spettacolo di Daniele Fabbri, Policoro si prepara al secondo appuntamento di “STATE COMEDY”, rassegna con i più noti comici della scena nazionale.

Venerdi 23 febbraio, ore 21.00 al Cine Teatro Hollywood di Policoro, è in programma lo show di Daniele TINTI con lo spettacolo “CROSSOVER”.

“L’ambientalismo ci distrae dall’inevitabile fine del mondo? Se morissimo tutti sarebbe davvero così male? Ma soprattutto, è possibile ridere di tutto questo?” DANIELE TINTI, nel suo nuovo live show di Stand Up Comedy “CROSSOVER”, trova il filo conduttore della risata tra le esperienze più profonde, significative, tragiche e divertenti della vita ai giorni nostri.

Daniele Tinti, 34 anni, ha partecipato a diversi programmi comici come “Natural Born Comedians” e “Stand Up Comedy” su Comedy Central e “Battute?” su Rai2. Il suo podcast “Tintoria” è il primo comedy podcast condotto da due stand up comedian italiani: insieme a Stefano Rapone, intervista personaggi italiani e internazionali con tono informale e comico, totalizzando milioni di visualizzazioni e ascolti in oltre 140 puntate. Dal 2020 partecipa al tour estivo “SummerTrip” esibendosi con Luca Ravenna e Stefano Rapone in varie città d’Italia. Nel 2021 il suo Special viene distribuito da Amazon Prime Video all’interno della serie “Italian Stand Up”. Nel 2021 e 2022 è in tour con DILEMMA, il suo nuovo Special prodotto da The Comedy Club e ora disponibile gratis su YouTube. Dal 2023 riparte in tour in tutta Italia con “CROSSOVER” il suo Nuovo Live, che farà tappa proprio a Policoro.

“Sarà uno spettacolo davvero unico quello di Daniele Tinti – ha spiegato Giuseppe Lo Duca, organizzatore della rassegna “Stand Up Comedy” – che non deluderà le attese del pubblico, tanto che siamo già vicini al sold out con l’acquisto in prevendita dei biglietti”.

La rassegna Stand Up Comedy è promossa in collaborazione con il Comune di Policoro e il sussidio di alcune attività che hanno creduto nel valore di questa iniziativa: BCC Castellana Grotte, Lo Duca Autofficina, State Comedy.

Biglietti disponibili oppure in prevendita sul sito show.thecomedyclub.it e presso Cine Teatro Hollywood Policoro.