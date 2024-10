Crosetto: “L’attacco di Israele a Unifil un crimine di guerra”! E ora che facciamo?

In una conferenza stampa, il ministro della Difesa Guido Crosetto, con riferimento all’attacco dell’esercito israeliano a tre basi Unifile in Libano, di cui due italiane ha detto: “Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane potrebbero costituire crimini di guerra, si tratta di gravissime violazioni alle norme del diritto internazionali, non giustificate da alcuna ragione militare. Ho detto all’ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l’Italia non possono prendere ordini dal governo israeliano.” Bene era ora! Crimini di guerra da parte di Israele ne sono stati perpetuati tanti, a partire da quel 7 ottobre dello scorso anno e per giunta anche con le armi che continua a fornire anche l’Italia. Ma ora che farà il governo italiano? Interromperà i rapporti. Smetterà di inviargli armamenti? O saranno solo parole? Vedremo. “Gli atti avvenuti non hanno una motivazione militare – ha poi anche detto -. Aspettiamo la risposta per capire cosa abbia portato a fare ciò che è avvenuto. Non sono colpi partiti per errore, Questi incidenti sono intollerabili, devono essere accuratamente e decisamente evitati. Per tali motivi ho protestato con il mio omologo israeliano e con l’ambasciatore di Israele in Italia. Stamane ho trasmesso una comunicazione formale alle Nazioni Unite per ribadire l’inaccettabilità di quanto sta accadendo nel Sud del Libano e per assicurare la piena e costruttiva collaborazione dell’Italia a tutte le iniziative militari volte a favorire una de-escalation della situazione e il ripristino del diritto internazionale. ” Parole, parole, parole….come da un anno a questa parte, mentre Israele massacra decine di migliaia di persone inermi. Rendendoci complici.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.