Crollo palazzina via Becccaria. Messa in sicurezza è la priorità

I Vigili del Fuoco continuano a lavorare alacremente per mettere in sicurezza l’area tra via Cesare Beccaria e via Lupo Protospata, a Matera, interessata dal crollo della palazzina del 31 luglio scorso. Obiettivo che si intende raggiungere per venerdì prossimo. L’area del crollo resta sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Matera, che porta avanti le indagini affidate ai Carabinieri del comando provinciale. Testimonianze, verbali e ogni genere di documentazione serviranno per accertare eventuali responsabilità a vari livelli e nel tempo su quanto accaduto . Un miracolo, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/e-stato-un-miracolo-vigili-del-fuoco-senza-posa-continuano-a-rimuovere-macerie/ ma che ha indotto a richieste, venute da più parti di monitorare cantieri su edifici datati. I Vigili del Fuoco, che hanno impiegato squadre specializzate provenienti anche da fuori regione, hanno continuato ad utilizzare i droni a conferma della ‘’scrupolosità’’ di come vengono portati avanti gli interventi di messa in sicurezza. Corpo impegnato sul campo, con continuità, e il coordinamento del comandante ing. Maddalena Lisanti. Ma va ricordato anche l’impegno costante di altre risorse umane:dal Comune ( a tutti livelli dalla Polizia Municipale alla Protezione civile agli uffici tecnici agli assessorati) a Polizia, Carabinieri a imprese locali che contribuiscono alla economia del cantiere,nel trasporto dei detriti. Aree, come da ordinanze comunale, interdette al traffico veicolare. Il sindaco, Domenico Bennardi, in una nota ha rivolto apprezzamento, a cominciare dai vigili del fuoco, verso quanti sono impegnati dalla prima ora nella soluzione del problema.



LA NOTA DEL SINDACO

Sono stati i primi ad arrivare e saranno gli ultimi ad andarsene. I vigili del fuoco lavorano senza sosta da oltre 48 ore in via Protospata, dove lunedì è crollata una palazzina privata di tre piani per fortuna disabitata e senza fare vittime tra i passanti. Dopo tanti sopralluoghi, stamattina il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha voluto portare loro la colazione, con un saluto e un sentito ringraziamento per quanto stanno facendo. Sul posto, oltre al personale del Comando provinciale di Matera, operano anche i Corpi speciali Usar (Urban and rescue) dai Comandi di Napoli, Lecce, Bari, Brindisi e Potenza, per ripristinare la circolazione delle auto in via Protospata e mettere in sicurezza le restanti macerie, che andranno rimosse dai proprietari della palazzina. Alcuni vigili del fuoco sono stati richiamati dalle ferie, raggiungendo il luogo del crollo in tempi rapidissimi. “Ringrazio con affetto tutti i vigili del fuoco impegnati in via Protospata -ha detto il sindaco- a nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, ma anche dell’intera comunità materana scossa da questo brutto evento. La loro opera ed i loro sacrifici sono sempre preziosissimi, a conferma di una generosità e di un altruismo che spesso vanno ben oltre i doveri d’ufficio. Ringrazio anche le forze dell’ordine per il prezioso lavoro di indagine; la Polizia locale e i volontari della Protezione civile comunale per l’importante supporto”.