Crollo di vico Piave. E’ il luogo del silenzio

E lo dimostrano la recinzione metallica, le tracce di scritte, volantini che esprimevano rabbia per le morti e i feriti del crollo degli edifici avvenuti l’11 gennaio del 2014. Da allora, iter giudiziario a parte con ricorsi e sentenze fino alla Cassazione, quell’area del centro storico -a ridosso dell’accesso al Sasso Barisano e al percorso che da via San Biagio porta in piazza Vittorio Veneto- ha visto cresce un grande albero di fico. Un po’ di verde, paradossale, forse di speranza che qualcosa possa cambiare. Quando? L’anno prossimo saranno 12 anni da quel tragico evento, che resta nella memoria della città. E i ruderi della struttura e delle suppellettili rimasti ne sono la testimonianza.

