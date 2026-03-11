Crolla a Matera edificio (sgomberato) in cda Papalione. Vigili del Fuoco al lavoro

L’immobile, ubicato in contrada Papalione, aveva già dato segnali preoccupanti di stabilità, tanto da consigliare lo sgombero – in via precauzionale- degli occupanti di tre unità abitative. Al momento del crollo, avvenuto nella mattinata di mercoledì 11 marzo, non c’era nessuno. Vigili del fuoco di Matera, con professionalità e continuità, hanno continuato a lavorare per escludere -come riporta la nota dei Vigili del Fuoco- ”con assoluta certezza il coinvolgimento di persone sotto le macerie e a monitorare la tenuta della parte di fabbricato rimasta in piedi”.



IL COMUNICATO

Intorno alle ore 11:00, di oggi 11 marzo 2026, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, sono intervenute in Contrada Papalione a seguito del crollo parziale di un edificio in muratura di due piani fuori terra.

Il cedimento ha interessato circa la metà del fabbricato. La struttura era già sotto osservazione, infatti, nel pomeriggio di venerdì scorso, i Vigili del Fuoco, allertati dai tecnici ENEL, avevano riscontrato gravi segnali di dissesto statico. Nello specifico, erano stati rilevati fenomeni di “spanciamento” delle pareti esterne e un preoccupante quadro fessurativo, con distacchi tra i blocchi di tufo fino a 10 cm.



In quell’occasione, era stato registrato anche il crollo di una parete interna e numerose lesioni su tutto il perimetro dello stabile, particolarmente evidenti in prossimità della parte anteriore del fabbricato.

A seguito del sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi, i Vigili del Fuoco avevano già disposto, a scopo precauzionale l’allontanamento immediato dei residenti di tre unità abitative (tra cui una persona con difficoltà motorie) e l’interdizione all’accesso anche nelle aree adiacenti il manufatto in tufo.

Sebbene si presuma che l’edificio fosse vuoto al momento del crollo odierno, grazie alle precedenti disposizioni di sgombero, il personale dei Vigili del Fuoco è attualmente impegnato nelle operazioni di smassamento. L’attività è volta a escludere con assoluta certezza il coinvolgimento di persone sotto le macerie e a monitorare la tenuta della parte di fabbricato rimasta in piedi.

