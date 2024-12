Critiche all’ordinanza traffico del Comune. Ape, bus e guide fuori dal Presepe nei Sassi

Un provvedimento temporaneo, quello adottato dal Comune di Matera, in vista delle festività natalizie e in concomitanza con la visita al Presepe e dei servizi di metropolitana leggera delle Fal nei giorni festivi, con l’obiettivo di ridurre il peso del traffico in città. Ma con un risvolto negativo a giudicare dalle prese di posizione di guide turistiche, operatori della mobilità di settore e con il partito democratica che, condividendo i motivi della protesta, sollecita un incontro con l’Amministrazione comunale guidata dal commissario prefettizio. Decisioni del Comune, a quanto pare, non condivise con gli operatori turistici che denunciano il danno per le rispettive attività e in relazione a prenotazioni, con conseguenti disagi anche per i visitatori. Si attendono sviluppi. Domani, intanto, prima giornata per il presepe nei Sassi. Sullo sfondo quello che ripetiamo da sempre: il turismo va gestito da professionalità a tempo pieno, con competenza ed esperienza di settore. E’ un vuoto che va colmato, aldilà di tanti inconcludenti tavoli di confronto visti finora, proteste stagionali e progetti, finora sulla carta, di destination manager dal fiato corto se all’interno dell’Amministrazione comunale non ci sono le figure giuste per organizzare l’offerta dei servizi e la programmazione stagionale. Punto e daccapo… Se Matera deve vivere di turismo e allora occorre essere conseguenziali.



L’ORDINANZA DEL COMUNE DI MATERA

Istituzione temporanea del divieto di transito per gli autobus turistici nel centro

abitato di Matera e utilizzo del Terminal Bus di Serra Rifusa.

Con l’approssimarsi delle imminenti festività natalizie in cui è previsto un importante afflusso di visitatori, in particolare nel centro storico della città, il Comune, ha ritenuto necessario introdurre soluzioni in tema di mobilità tese a decongestionare il traffico nel centro storico.

Con un’ordinanza a firma del dirigente del Settore Traffico (332/2024), Paolo Milillo, è stata predisposta una nuova regolamentazione per l’accesso nel centro abitato dei bus turistici nelle giornate 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre 2024 e 4 e 5 gennaio 2025, anche in occasione della programmazione, in città, del presepe vivente.

Per far sì che i turisti e residenti arrivino in centro con mezzi sostenibili o con il trasporto pubblico locale, dunque, Il Commissario Straordinario ha richiesto, ed ottenuto dalla Regione e dalle FAL, durante le suddette giornate, l’implementazione delle corse su rotaia dal parcheggio di interscambio all’interno del Terminal Intermodale (Fermata Serra Rifusa), sia per i bus turistici che per le vetture private, a titolo gratuito.

L’implementazione delle corse aggiuntive dal Terminal Bus, che è stata possibile grazie al contributo dell’Assessorato e della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Basilicata, permetterà di raggiungere il centro città sia nelle giornate del sabato, in cui sono già garantite in base al programma di esercizio in essere da parte delle FAL, sia nelle giornate di domenica, in base al programma straordinario attivato dalla stessa azienda ferroviaria.

Tutti i bus turistici diretti nel centro abitato, dovranno, dunque, obbligatoriamente effettuare la fermata per la discesa e la salita dei passeggeri nell’area del Terminal Intermodale di Serra Rifusa- Matera Sud con la possibilità della successiva sosta fino alla capienza stabilita.

A seguito di tale ordinanza, sarà predisposta, di concerto con l’ANAS, da parte del Comune di Matera, adeguata cartellonistica segnaletica agli ingressi della città sia dalla parte della SS7- Ferrandina- Matera, che della Statale 99 che collega Matera a Bari.

Il parcheggio del Terminal Bus potrà essere utilizzato in maniera gratuita anche dalle auto di privati che in tal modo non appesantiranno il traffico lungo le arterie stradali principali della città.

LA PROTESTA DELLE GUIDE TURISTICHE

Mobilità turistica: no a provvedimenti senza preavviso

Il “Natale senza stress” dello slogan di questa campagna non sarà tale per operatori turistici e visitatori: si preannunciano al contrario giornate da incubo.

Con sole 32 ore di preavviso, in un settore dove si programma con almeno 8 mesi di anticipo, con un’ordinanza dirigenziale del Comune di Matera si è deciso di istituire il divieto totale di accesso in città dei bus turistici, con obbligo per i bus di recarsi al terminal di Serra Rifusa e da lì prendere le corse del trenino Fal attivate dalla Regione Basilicata verso una delle sue (tre) fermate.

Tutto ciò:

senza preoccuparsi di confrontarsi con le rappresentanze di settore per comprenderne le esigenze;

senza alcun tipo di preavviso;

senza preoccuparsi che gruppi già quotati da mesi dovranno aggiungere una spesa di 130 euro a gruppo (2,6 euro di viaggio per 50 turisti) che verosimilmente finirà per essere a carico degli operatori, i cui margini sono già esigui;

senza preoccuparsi della tempistica del gruppo completamente stravolta, per i quali vanno considerati almeno: 20 minuti per l’acquisto di 100 biglietti alle macchinette automatiche, una media di 15 minuti di attesa del treno, 10 minuti di tratta, e idem per il ritorno, con un aggravio di almeno 90 minuti sul tempo stabilito mesi fa, con possibile annullamento del tour;

senza considerare che un bus terminal deve avere numerosi servizi igienici, adeguati al numero di persone in arrivo;

senza conoscere in alcun modo il numero e gli orari dei bus turistici che sono previsti in arrivo e dunque senza conoscere se il numero di carrozze e la loro frequenza possono essere ritenuti adeguati: gli arrivi dei bus sono concentrati in specifiche fasce orarie, al contrario delle corse Fal che sono diluite con la stessa frequenza lungo tutto il giorno;

senza considerare l’esigenza dei gruppi che pernottano in hotel, che devono comunque sottostare al divieto totale di accesso nel centro abitato, da cui ne deriva l’impossibilità di raggiungere le strutture senza infrangere l’ordinanza, oltretutto con bagagli;

senza considerare che l’accesso al bus terminal di Serra Rifusa avviene solo se si proviene da Bari: chi proviene da Sud deve effettuare un’inversione di marcia utilizzando altre uscite della Statale;

Nella delibera vi è anche un grossolano refuso: l’area di sosta è persino denominata “Terminal Intermodale di Serra Rifusa- Matera Sud”, due zone della città distanti Km.

Per anni le guide turistiche hanno chiesto invano alle amministrazioni che si sono succedute tre soli punti:

1- Confronto: governare un settore senza confrontarsi con chi nel turismo opera denota presunzione e arroganza e non porta mai buoni risultati

2- Programmazione: qualunque decisione deve essere programmata con ampio anticipo, onde essere tenuta in debito conto nella preparazione e vendita dei tour, che avvengono mesi prima dell’arrivo dei turisti, in quanto ogni decisione sulla mobilità è foriera di impatti sia logistici che economici;

3- Mobilità: realizzare in città un vero bus terminal, sia per i turisti che per i bus di linea, meglio se centrale (come esisteva in Piazza Matteotti, pur se in forma embrionale, se non fosse stato distrutto in modo scellerato per creare giardinetti), o in alternativa attrezzato con pensiline, stalli numerati, biglietteria, bar, collegamenti frequenti e cadenzati in base all’arrivo e partenza dei bus, di facile accesso qualunque sia la provenienza, ben indicato, con servizi igienici, punto informazioni turistiche, biglietteria di linea, sala d’attesa, e che preveda anche la sosta a pagamento del bus, ma con informazioni logistiche ed economiche disponibili mesi prima, e non minuti prima.

Tutte richieste ragionevoli, finanche banali, ma sempre e comunque disattese, come in questo caso.

Gli operatori del settore sono favorevoli a sperimentare soluzioni di mobilità diverse dall’anarchia attuale, ma queste non possono essere imposte con poche ore di preavviso e con aggravio di costi, pertanto:

1- si richiede l’immediata sospensione della delibera o in secundis l’annullamento per il primo weekend del 7 e 8 dicembre, non essendoci neanche il tempo materiale per avvisare i gruppi e organizzarsi;

2- che il provvedimento non imponga un divieto ma si limiti a suggerire modalità alternative;

3- si richiede un incontro urgente con l’amministrazione;

4- si richiede che qualunque altra scelta che riguardi il settore sia presa previo confronto con le organizzazioni e comunicata con ampio preavviso.

Gta Basilicata – Associazione delle guide turistiche abilitate di Basilicata

ConfGuide Matera – Federazione Nazionale Guide Turistiche



QUELLA DEI CONDUTTORI DI VEICOLI TURISTICI

Proteste per il divieto di transito nei Sassi. “Decisione tardiva e dannosa per il turismo locale”

A pochi giorni dall’inizio del tradizionale evento del Presepe Vivente, che ogni anno richiama migliaia di visitatori a Matera, monta la polemica tra le aziende turistiche locali. La causa è l’ordinanza dirigenziale n° 331/2024, che prevede il divieto di transito veicolare in Via Bruno Buozzi e Via Madonna delle Virtù, nel tratto tra Piazzale di Porta Postergola e Piazza San Pietro Caveoso, nei giorni del 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 dicembre 2024, oltre al 4 e 5 gennaio 2025, dalle 13:00 alle 21:00.

Le attività del settore turistico – taxi, NCC, Ape Calessino e autobus turistici – denunciano la comunicazione tardiva del provvedimento, arrivata a soli due giorni dall’inizio dell’evento, e le gravi conseguenze che rischiano di compromettere l’intero sistema turistico cittadino.

“Lavoriamo con una programmazione quasi annuale – dichiarano alcuni operatori del settore – e molte prenotazioni sono state confermate da mesi. Questa decisione, comunicata senza preavviso, non solo limita l’erogazione dei servizi già venduti ai turisti, ma ci espone a danni economici irrecuperabili”.

Gli operatori lamentano anche la mancanza di dialogo con le istituzioni e con gli organizzatori del Presepe Vivente, che non avrebbero preso in considerazione le esigenze delle altre attività presenti nei Sassi. “Nessuno ci ha coinvolto o ha cercato di capire le nostre necessità – continuano –. Anche noi lavoriamo per il turismo, con regolare partita IVA e licenza. Non è accettabile essere penalizzati in questo modo”.

Il problema: una città divisa per il turismo

Il divieto di transito colpisce soprattutto i servizi di trasporto, fondamentali per i visitatori che vogliono esplorare i Sassi. Secondo gli operatori, la mancanza di accessibilità rischia di trasformarsi in una pessima esperienza per i turisti, con ripercussioni negative sull’immagine della città.

“Senza una strategia condivisa, l’ordinanza non solo danneggia le nostre aziende e i nostri dipendenti, ma rischia di compromettere la reputazione di Matera come destinazione turistica accogliente – spiegano gli imprenditori –. È assurdo che si debba mettere un’attività in competizione con un’altra, quando entrambe lavorano per promuovere la città”.

La richiesta: un incontro immediato

Gli operatori chiedono un incontro urgente con il dirigente del settore Polizia Municipale e con gli organizzatori del Presepe Vivente per discutere delle problematiche e cercare soluzioni condivise. “Servono misure compensative o una revisione del provvedimento – affermano –. Non si può improvvisare con decisioni che incidono su migliaia di persone e sulle attività che garantiscono il sostentamento di tante famiglie”.

L’auspicio è che si possa trovare un punto d’incontro per conciliare lo svolgimento del Presepe Vivente con le esigenze delle altre attività turistiche, preservando così l’economia locale e l’immagine di Matera come città simbolo dell’accoglienza.

“Matera vive di turismo. Non possiamo permetterci di perdere credibilità e opportunità, soprattutto in un periodo così cruciale” – concludono gli operatori.

E DEL PARTITO DEMOCRATICO.

Richiesta al Commissario Prefettizio di sospensione dell’obbligo degli autobus nella zona nord della città e convocazione delle associazioni rappresentanti le guide turistiche

Il Partito Democratico di Matera desidera portare all’attenzione una serie di criticità emerse nella gestione della mobilità urbana, con particolare riferimento all’obbligo di transito degli autobus nella zona nord della città.

Tale disposizione rischia di creare disagi significativi sia ai residenti che ai visitatori, compromettendo ulteriormente la fluidità del traffico cittadino e l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico.

Necessità di un approccio coordinato e condiviso

Riteniamo indispensabile sospendere temporaneamente l’obbligo degli autobus nella zona nord, al fine di consentire una pianificazione più adeguata che tenga conto delle specificità del periodo e delle prenotazioni turistiche già effettuate. Matera, patrimonio dell’UNESCO, deve essere gestita con attenzione, garantendo un equilibrio tra la vita quotidiana dei cittadini e le esigenze del turismo, settore strategico per l’economia locale.

Convocazione delle associazioni di guide turistiche

Proponiamo inoltre la convocazione urgente delle associazioni che rappresentano le guide turistiche, in modo da avviare un confronto costruttivo e individuare soluzioni condivise. Le guide turistiche, in virtù della loro esperienza sul campo, possono offrire preziosi contributi per migliorare la fruibilità della città da parte dei visitatori, senza penalizzare i cittadini.

Proposta per una pianificazione ottimale

È fondamentale lavorare a una riorganizzazione della mobilità urbana che sia in linea con le necessità del periodo, considerando l’afflusso turistico previsto e garantendo al contempo un sistema di trasporti efficiente.

Un coordinamento efficace tra Commissario Prefettizio, associazioni di categoria e cittadinanza può contribuire a risolvere le criticità attuali, valorizzando al meglio le risorse della nostra città.

Il Partito Democratico di Matera ribadisce la propria disponibilità a collaborare con tutti gli attori coinvolti per costruire soluzioni sostenibili e a lungo termine che rispondano alle esigenze di Matera e dei suoi abitanti.

Matera, lì 6 dicembre 2024

Partito Democratico di Matera