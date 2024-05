Cristo alla Gravinella, uno scempio. E ora almeno un faro…

…che illumini la zona, per dissuadere malintenzionati, vandali o ladri su commissione dal tentare di entrare nella chiesetta rupestre, tanto cara alla devozione popolare materana di un tempo, e portar via quello che c’è. La croce tufacea buttata giù e frantumata al suolo, un pezzo della cornice della facciata, i mattoni della pavimentazione all’ingresso della chiesa divelti o spaccati e qua e là i segni di precedenti tentativi di entrare. Le foto di un socio della Confraternita, Mimmo Lolaico, i commenti sconsolati di Rocco Castellano e dell’ex priore Nunzio Paolicelli e di altri cittadini, che hanno saputo, sono la testimonianza di quanto quell’episodio (vandalico?) abbia colpito la cittadinanza. Episodio denunciato alle forze dell’ordine. Ma la cosa non può finire, come ripete un antico detto materano ”Come le porte di Santa Chiara…” dove si provvide a installare porte di ferro( un tempo era il massimo) dopo l’incursione dei ladri. Quell’area, lo ricordiamo, dovrebbe diventare un parco urbano a tutela della peculiarità dei luoghi. Non ne conosciamo i tempi e le modalità di realizzazione. Ma nel frattempo uno o più fari di cantiere possono illuminare la zona e se si pensasse anche a installare delle telecamere si potrebbe ”intercettare” la presenza di estranei, soprattutto nelle ore notturne. Ma è opportuno che il luogo sia frequentato da devoti, escursionisti. ” Un tempo -ci racconta Nunzio Paolicelli- potevo farlo periodicamente, vista la storia dei luoghi e quanto mi lega alla memoria di mio padre. Poi un giorno è stata cambiata la chiave e ho desistito. Ma l’attenzione verso quei luoghi resta e resterà per sempre. Mi dispiace. Dobbiamo impegnarci tutti per ricostruire quanto è stato danneggiato”. Un caso singolo, devozionale, come lo definisce il maestro Nunzio ” Pappajoll” Paolicelli. Eppure la presentazione, lo scorso anno, di un progetto sul Cammino dei Templari” aveva lasciato intravedere una possibilità di valorizzazione dei luoghi. In quella occasione ci fu la sottoscrizione di una intesa tra Pro Loco Trattato di collaborazione tra l’ Ente Pro Loco Basilicata e la Commenda” Ugone dei Pagani” di Matera del Supernus Ordo Equester Templi Soet – Poveri Cavalieri di Cristo – Pcc” https://giornalemio.it/cronaca/sulle-tracce-dei-templari-da-matera-il-cammino-della-basilicata/. Nel frattempo occorrerà provvedere al ripristino delle componenti architettoniche danneggiate. Lanciamo un appello, come ci hanno chiesto in tanti, a muratori e scalpellini, perchè possano contribuire a ripristinare quanto danneggiato. Passate parola. Cristo alla Gravinella è un pezzo della storia e della memoria di Matera da tutelare e valorizzare.





LA MADONNINA SCOLPITA, in una nicchia E DECORATA DAL MAESTRO PAOLICELLI



Paolicelli con il regista Mel Gibson durante le riprese del film ”The Passion”