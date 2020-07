Che cosa si intende quando si parla di eccellenze? Un esempio davvero indiscutibile è quello della ventottenne Cristiana de Filippis.

Cristiana de Filippis, materana, è un esempio dell’esistenza delle “eccellenze” nel Sud d’Italia, quel Meridione spesso sottovalutato e tenuto in scarsa considerazione dalle cosiddette regioni “ricche” del Nord. Cristiana è una matematica, diplomatasi nel Liceo Scientifico “Alighieri” di Matera e laureata sia Milano-Bicocca e Torino. Ha alle spalle un imponente curriculum fatto di titoli post laurea conseguiti in quel di Oxford, decine di pubblicazioni scientifiche nel campo dell’analisi matematica, delle equazioni ellittiche, delle equazioni paraboliche irregolari.

Sui risultati delle sue ricerche ha tenuto conferenze in Italia, Europa e in Giappone e si accinge continuare l’opera di ricerca nell’Università di Torino.

E’ di questi giorni l’ufficializzazione, da parte dell’Accademia dei Lincei, del premio “Gioacchino Iachipino” per il 2020 per l’analisi matematica, che le sarà conferito il prossimo settembre, nella Adunanza solenne dell’anno accademico 2019-2020.

Un riconoscimento di rilievo che, oltre a premiare l’impegno e la assiduità professionale della de Filippis, da lustro e importanza al territorio lucano e alle sue istituzioni didattiche. Ad maiora, Cristiana.