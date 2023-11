Cristian Miccoli è il presidente della “Consulta Sport, Cultura e Scuola di Policoro”.

E’ il policorese Cristian Miccoli il Presidente della “Consulta dello Sport, della Cultura e della Scuola della Città di Policoro”. “Ad eleggerlo -si apprende da una nota- il Consiglio Direttivo su condivisione dei membri appartenenti alle diverse aree di competenza (Sport, Cultura e Scuola), riunitosi lo scorso mercoledì 22 novembre per l’insediamento e la nomina del Presidente. L’iter per l’elezione del primo Consiglio Direttivo della Consulta, finalizzato a “promuovere e favorire lo sviluppo delle attività culturali, sportive e scolastiche” come specificato nella Delibera di Consiglio Comunale approvato nell’ottobre 2022, è stato seguito dai consiglieri comunali Marianna Bitonte e Carlo Ruben Stigliano, incaricati per lo scopo dal Sindaco, Enrico Bianco, e dall’Assessore alla Cultura, Massimiliano Scarcia. A farne parte, come previsto dal Regolamento, oltre al Sindaco, senza diritto di voto, i rappresentanti delle Associazioni appartenenti all’area Cultura, Gianluca Chiaromonte, e all’area Sport, Mario Liguori, precedentemente individuati mediante altre votazioni da parte del mondo associazionistico, insieme ai rappresentanti di ogni scuola della Città. Miccoli, Direttore Artistico dell’Associazione “La Mela di Odessa”, è il primo Presidente della Consulta nella storia di Policoro.”

“È una notizia straordinaria la nascita della Consulta – dichiara il Sindaco Enrico Bianco – perché si tratta di uno strumento storico di cui si dota la città, attraverso cui ci auguriamo si possa creare un positivo fermento capace di stimolare e migliorare l’azione di tutte le amministrazioni che verranno, inclusa la mia, oltre ad elevare notevolmente il valore della nostra comunità capace attraverso un continuo dibattito costruttivo e propositivo di far cooperare tutte le associazioni e il mondo della scuola”. “Tra i princìpi della Consulta – conclude il Sindaco – oltre ad avanzare proposte, istanze, idee e progetti da presentare all’Amministrazione, anche l’assegnazione del prestigioso premio annuale a chi si sarà distinto in ambito, culturale, sportivo o scolastico, dedicato al giornalista “Nicola Buccolo”, nostro compianto concittadino e persona illustre della nostra storia recente, persona di alto spessore culturale che ha visto, nella sua storia di vita una presenza florida anche nel mondo scolastico e sportivo”.