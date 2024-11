Crisi idrica, Bardi assente all’incontro dei sindaci all’ANCI, oggi si dichiara disponibile ad incontrarli

“Si è tenuta nel pomeriggio di ieri a Potenza presso la sala B del Palazzo del Consiglio Regionale, una riunione sulla crisi idrica convocata dal Presidente dell’Anci Basilicata, Gerardo Larocca, su esplicita richiesta dei Sindaci dei comuni che da mesi stanno sopportando limitazioni e disagi che a breve potrebbero assumere i caratteri della drammaticità. I Sindaci presenti, registrata l’assenza del presidente Bardi Commissario Straordinario per l’emergenza e di EGRIB, hanno evidenziato, ancora una volta, la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni e la lacunosità delle informazioni in merito alle soluzioni che si stanno adottando per superare l’emergenza, nonché sul sistema di controlli e analisi previsti dalla normativa di riferimento per le acque superficiali ( nel caso di specie del fiume Basento ) destinate alla produzione di acqua potabile.” E’ quanto si legge nella nota dell’ANCI che così prosegue “Rispetto alle questioni già da tempo sollevate, tra cui quelle relative alle mense scolastiche, al tema dei ristori per le attività economiche ed anche alla individuazione di fonti idriche alternative al Basento, continua ad esserci nessun riscontro, tale da porre in grandissima difficoltà i Sindaci e gli amministratori locali.

Le uniche notizie, limitate e frammentarie, non per individuale responsabilità, giungono dalla presenza nell’unita’ di crisi dal Presidente di Anci.

È stata, inoltre, espressa nel corso della riunione forte preoccupazione per il crescente livello di tensione sociale e l’impossibilità da parte delle autorità locali di fornire spiegazioni adeguate ai cittadini che chiedono maggiore trasparenza.

Con lo spirito di collaborazione che, da sempre, ha caratterizzato l’azione dei Sindaci nei casi di emergenza, si chiede di ripristinare con immediatezza una relazione di fiducia e idonea comunicazione istituzionale tesa a garantire un adeguato livello di informazione alle autorità locali ed ai cittadini.

Presenti e si ringraziano Salvatore Guarino- Acquedotto lucano, Ugo Albano e Guido Loperte – Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata. All’incontro hanno partecipato i Sindaci dei comuni di Trivigno, Vaglio di Basilicata, Banzi, Tricarico, Forenza , Castelmezzano , Tito, Acerenza, Avigliano, Ruoti, Pignola, Laurenzana, Pietragalla, Anzi, Albano di Lucania, Pietarpertosa, Campomaggiore, San Chirico Nuovo e collegati da remoto Potenza, Genzano di Lucania, Irsina, Picerno, Maschito, Baragiano e Abriola.”

Poco fa, il Presidente Vito Bardi ha diffuso la seguente nota in cui si legge che “per impegni pregressi non ha potuto partecipare all’incontro convocato ieri dai sindaci dei comuni coinvolti nella crisi idrica, comunica la propria disponibilità ad incontrarli mercoledì 20 novembre 2024, alle 12, nella Sala Verrastro. Così potrà aggiornarli sulle iniziative poste in essere per fronteggiare l’emergenza e condividere ulteriormente tutti i dati disponibili. La riunione farà seguito ad una nuova seduta dell’unità di crisi, al cui interno è presente l’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), che sta monitorando costantemente l’evoluzione della vicenda.“