Crisi idrica? Altamura lancia avviso per uso irriguo acque reflue depurate.

Non piove e con gli invasi a secco o quasi c’è poco da fare. La richiesta di acqua per i diversi usi è continua e gli Enti locali si ripiegano su restrizioni, uso responsabile e riciclo. Ed è quello che ha fatto il Comune di Altamura ( Bari) che ha lanciato una manifestazione di interesse per l’uso di acque reflue depurate per uso irriguo da destinare al mondo agricolo. Acqua disponibile, ma occorre andarsela a prendere e a proprie spese.



Avviso.

Manifestazioni di interesse all’uso irriguo di acque reflue depurate.

Il Comune di Altamura, in considerazione delle condizioni di emergenza idrica in cui versa la Regione Puglia, giusta DGR n. 257 del 10/03/2025, intende raccogliere manifestazioni di interesse rivolte all’utilizzo di acque reflue depurate per uso irriguo in agricoltura per l’annata agraria 2025.

Si informano gli interessati che l’allaccio e/o il trasporto della risorsa idrica dovrà essere effettuato a proprie spese, previa autorizzazione da parte del gestore dell’impianto di depurazione.

I soggetti interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda esclusivamente a mezzo pec entro le ore 12.00 del 4 agosto 2025.

Sul portale istituzionale sono pubblicati l’avviso e il modello per la presentazione delle istanze: https://www.comune.altamura.ba.it/it/news/avviso-per-manifestazioni-di-interesse-all-uso-irriguo-di-acque-reflue-depurate

Convocazione del Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria il 31 luglio 2025 (ore 17.00), per la discussione degli argomenti come da ordine del giorno allegato. L’assestamento di bilancio è uno dei punti da esaminare.



