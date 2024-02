Crisi di rappresentanza. La Basilicata a ”Presa diretta”. Che tristezza!

Una boccata di aria fresca,quella di ” Presa diretta”, trasmessa lunedì 19 su raiTre ,condotta da Riccardo Iacona, incentrata su un tema di stretta attualità ” Democrazia sotto attacco” con tanti situazioni che sono più di un campanello di allarme nel mondo, come in Europa, nella stessa Italia e in Basilicata. Servizi con tante testimonianze che sono un invito a difendere diritti e libertà, un appello alla militanza per quanti non si rassegnano, si indignano e a ragione, di questo clima pesante di ipocrisie, di restringimenti di spazi di democrazia- dalle leggi bavaglio all’autonomia differenziata- a situazioni paradossali. Come quelli della Basilicata, con una scarsa rappresentanza parlamentare legata ai diktat dei listini bloccati decisi dalla partitocrazia, che hanno lasciate tante questioni irrisolte dalla infrastrutture ( a cominciare dai collegamenti alla rete nazionale delle Ferrovie dello Stato), alla Zes accentrata in una dimensione meridionale ai rischi di forte ”riorganizzazione” dello stabilimento Stellantis di Melfi che ha la ‘testa’ all’estero e con un governo, quello francese, che ha tutto interesse a investire in proprio. E così le interviste all’ex sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, al circolo la Scaletta, con il presidente Paolo Emilio Stasi



, hanno messo le mani nella piaga della scarsa rappresentanza parlamentare, con referenti che per ovvi motivi non possono assicurare una rappresentanza continua in Basilicata. Ricordiamo che dalla nostra regione sono stati eletti per Fratelli d’Italia Salvatore Caiata (uninominale alla Camera), Gianni Rosa (proporzionale al Senato) e Aldo Mattia (proporzionale alla Camera), per il Movimento cinque stelle Mario Turco (proporzionale al Senato) e Arnaldo Lomuti (proporzionale alla Camera), per Forza Italia eletta Elisabetta Casellati (uninominale al Senato) e per il Pd Enzo Amendola (proporzionale alla Camera).



Poi la Ferrovia dello Stato da completare con Nicola Pavese, presidente dell’Associazione Matera Ferrovia Nazionale, che si è soffermato sull’interrogativo della prosecuzione ( quando? Se e chissà? e con quali risorse?) della linea in direzione adriatica. E per restare in tema i problemi delle imprese e degli imprenditori, che devono sopportare costi elevati con il trasporto su gomma, proprio per la mancanza di ferrovie. Raffaello Marsilio per Sogemont, azienda che recupera metalli preziosi da eletrodomestici, computer e similari, Saverio Calia per Calia Italia, azienda leader del settore del mobile imbottito hanno lamentato i limiti infrastrutturali , che si rifletterà anche sulla capacità attrattive agli investimenti, che dovrebbero venire dalla Zona economica speciale. Ma la scelta del governo di farne una per tutto il Mezzogiorno, rischia di penalizzare proprio la provincia di Matera e la Basilicata dove infrastrutture e trasporti sono oggettivamente carenti. Logico che potenziali imprenditori scelgano di andare altrove. E allora? Ci vorrebbero forme ”perequative” per rimediare, ma che non vediamo dietro l’angolo visto che leggi come quella sulla autonomia differenziata taglia i fondi di solidarietà ( sanità, istruzione, trasporti) verso le regioni deboli che, guarda caso, sono per gran parte al Sud. Finita? Macchè c’è l’incognita Stellantis di Melfi- come ha ricordato il sindaco Luigi Maglione- con un taglio continuo all’indotto, con pochi modelli da ”transizione ecologica” da produrre , con un futuro incerto e con un Governo che non fa parte di quel gruppo ( quello Francese c’è) e non può entrare nelle scelte della società.



Serve una politica industriale attesa da anni e che è la causa dell’arretramento del sistema Paese. Servono scelte precise e coraggiose, anche nella tutela della democrazia. Appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella , ai cittadini e alla cittadine indifferenti, che non sono andati a vedere e al legislatore affinchè cambi una legge elettorale che è ”convenuta” a tutti , senza possibilità di scelta, e con tanti designati ”allineati e coperti” da portare in Parlamento.



PresaDiretta comincia il nuovo ciclo con una puntata dedicata alla crisi della democrazia, in onda lunedì 19 febbraio alle 21.20 su Rai 3. “Democrazia sotto attacco” non solo perché ovunque aumentano i regimi autoritari, ma perché i principi democratici arretrano su molti fronti. Si comincia con un viaggio in Ungheria, Paese osservato speciale dalle istituzioni comunitarie a causa delle continue violazioni dello stato di diritto e in Polonia che ha recentemente cambiato rotta con la vittoria dei partiti moderati alle elezioni dello scorso ottobre, ma che in passato più volte è stata richiamata all’ordine dall’Unione Europea per non aver rispettato i principi democratici. E ancora in Italia, in Basilicata, tra crisi della rappresentanza, astensionismo e cittadini che si allontanano dalla politica.

Per finire a Londra, davanti al carcere di massima sicurezza dove è recluso il giornalista e fondatore di WikiLeaks Julian Assange. Mancano ormai poche ore alla decisione della giustizia britannica sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Assange, che ha svelato al mondo i crimini di guerra commessi dall’esercito statunitense in Iraq e Afghanistan negli Usa è accusato di spionaggio e rischia una pena fino a 175 anni di carcere. Per l’avvocato Jennifer Robinson, il giornalista e attivista australiano non reggerebbe all’estradizione “Se ciò dovesse accadere, sappiamo che si suiciderà: è una questione di vita o di morte”.

