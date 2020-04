Sindaco Raffaello De Ruggieri con mascherina protettiva ma con il piglio deciso di sempre, con tanta da cose da fare anche in occasione della cerimonia ”silenziosa” per il 25 aprile. Una occasione, come riportato in altro servizio, per ribadire che ”sì la strada in salita” per affrontare la crisi procurata dall’epidemia da coronavirus e che l’Amministrazione comunale di Matera intende fare la sua parte per sollevare le sorti dell’economia locale, dopo i ”numeri” positivi dell’anno da capitale europea della cultura. E le cose da fare riguardano un pacchetto di 40 milioni di euro per opere pubbliche e l’utilizzo di un avanzo di amministrazione di oltre 1,5 milioni di euro. Da impiegare in parte per ammortizzare gli interessi sui mutui e per il resto per aiutare quella parte del sommerso, senza partita iva, del comparto turistico che lo Stato a ragione per alcuni, a torto per altri, non aiuterà. E per questo De Ruggieri intende convocare due consigli comunali nella sala ”Pier Paolo Pasolini’ di via Sallustio. Sede ”provvisoria’ perchè l’Amministrazione ha recuperato un vecchio progetto per realizzare l’aula consiliare a ridosso della Casa Comunale di via Aldo Moro. Scelta logica coltivata per anni e poi accantonata. Ma ritorniamo a quanto è in cantiere per l’economia locale.

”Con due consigli comunali -dice il Sindaco De Ruggieri- noi possiamo ”mettere nel forno” investimenti per circa 40 milioni di euro, cantierabili subito. Sappiamo che i lavori pubblici sono quelli che creano ossigeno nella economia di un Paese. E noi abbiamo questa dimensione di spesa. E poi abbiamo da definire con i consiglieri comunali l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, circa 1,5 milioni di euro sul piatto ma non escludo ci possa essere qualcosa di più. Siamo un Comune virtuoso. Quindi dobbiamo verificare queste somme che, secondo una nostra idea, dovrebbe ammortizzare gli interessi sui mutui per creare un moltiplicatore di investimento. E questo per una parte. Il resto dovrà a tonificare tutto quell’arcipelago , molte volte clandestino, che ha interessato il turismo a Matera . E’ quello che non ha utilizzato la partita iva, in particolare, e che ha solo il codice fiscale come riferimento. E’ un sommerso che deve pur vivere e sopravvivere. E allora mentre lo Stato, la Regione hanno l’obbligo di individuare le imprese che sono certificate noi,come momento sociale, dobbiamo entrare in questo mondo ambiguo , che è in una condizione difficile e terribile. Faccio l’esempio più elementare le ‘guide turistiche’ , quelli che gestivano i presidi culturali , quella miriade di cosiddetti B&B che di fatto non lo erano ma che avevano messo sul piatto disponibilità di accoglienza. Ecco – conclude De Ruggieri- sono questi gli elementi che ci fanno riflettere, insieme ad albergatori e ristoratori che hanno già un parametro di riferimento nazionale. Noi per un dato di controllo e di sostegno a questo mondo sommerso dobbiamo verificare e inventarci un sistema di assistenza”. Lodevole intenzione ma occorrerà operare con trasparenza e,sopratutto, evitando di alimentare differenze tra regolarizzati e sommerso che, a sua volta, va aiutato e consigliato a fare un passo avanti. Serviranno volontà, percorsi e risorse. E,proposte, prima di arrivare al dibattito in consiglio comunale.