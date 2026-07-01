Crisi CallMat: non c’è più tempo da perdere

“Si è tenuta in seconda commissione consiliare l’audizione richiesta dai rappresentanti delle sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILPPC-UIL e UGL Telecomunicazioni in merito alla drammatica vertenza occupazionale che sta colpendo l’azienda CallMat di Matera. I sindacati hanno chiarito che non ci troviamo di fronte ad una semplice crisi aziendale, ma ad una vera e propria crisi di un modello industriale che rischia di lasciare sul lastrico oltre 350 famiglie nel materano entro la fine dell’anno, a causa della drastica riduzione dei volumi e dalla probabile volontà di TIM di abbandonare il sito di Matera. Il fattore tempo è determinante e bisogna agire nell’immediato per far sì che la delegazione lucana si presenti al tavolo interministeriale del prossimo 29 luglio preparata e munita di soluzioni concrete, muovendosi con decisione su due fronti strategici.” E’ quanto scrivono le consigliere regionali del M5S, Alessia Araneo e Viviana Verri, in una nota che così prosegue “Sul fronte regionale, pur prendendo atto dello stanziamento delle risorse da parte della Regione Basilicata, riteniamo che l’attuale bando per incentivi all’assunzione in scadenza il 24 luglio non sia sufficiente e presenti forti perplessità sulla modalità e criteri di assunzione, nonché sulla reale capacità del nostro tessuto produttivo di assorbire 350 lavoratori. La vera svolta strutturale, a nostro parere, consiste, invece, nel far partire immediatamente i progetti di digitalizzazione e riconversione professionale in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Poste Italiane, rendendoli operativi per dare un futuro occupazionale solido, stabile e di lungo respiro a queste persone, utilizzando i fondi pubblici già previsti. Sul fronte ministeriale e del governo centrale la sfida è ancora più complessa, perché molte delle lavorazioni dei call center e dei servizi di assistenza da remoto vengono progressivamente erose e sostituite da algoritmi con l’ausilio, ormai imperante, dell’intelligenza artificiale e con risultati non sempre soddisfacenti per utenti e consumatori. Per questo in commissione abbiamo evidenziato la necessità di un intervento normativo immediato da parte del Governo e dei Ministeri competenti per disciplinare ed evitare l’utilizzo indiscriminato dell’Intelligenza Artificiale nei servizi commerciali e di assistenza telefonica, ponendo paletti normativi chiari per scongiurare la totale e selvaggia sostituzione dei lavoratori con applicazioni che si avvalgono dell’AI. Accanto ad una possibile strategia sul futuro, un’altra questione prioritaria da affrontare è il ritardo accumulato dall’INPS, nei casi più gravi di quasi un anno, nell’erogazione degli assegni sociali tramite il fondo specifico delle telecomunicazioni, su cui chiediamo un impegno del governo regionale nel tutelare le lavoratrici e i lavoratori. A fronte della drammatica crisi che stanno vivendo i lavoratori CallMat, è il momento che le istituzioni regionali ritrovino autorevolezza e compattezza per fare un fronte comune a difesa del presidio produttivo di Matera. Al tavolo del prossimo 29 luglio servono impegni scritti, chiari e definitivi da parte di TIM, dei partner istituzionali e del Ministero perché alle 350 famiglie, che da mesi vivono nell’incertezza, non abbiamo più il diritto di chiedere ulteriore pazienza.”

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