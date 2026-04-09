Crious 2026: ad Alberobello un mese di fumetto, creatività e identità nel segno dell’UNESCO

L’Associazione Chianche di Carta e il Presidio del Libro di Alberobello, con il patrocinio del Comune, annunciano la nuova edizione di “Crious – Festival del Fumetto”, in programma dal 10 aprile al 10 maggio presso Casa Alberobello (Largo Martellotta ad Alberobello), con ingresso libero e gratuito.

Un mese interamente dedicato alla nona arte, tra mostre, concorsi, incontri, workshop e momenti di condivisione, con l’obiettivo di valorizzare il talento creativo, promuovere la lettura e raccontare il territorio pugliese attraverso il linguaggio del fumetto.

«Eventi come “Crious” dimostrano quanto Alberobello sia una città viva dal punto di vista culturale, capace di accogliere linguaggi contemporanei e di intercettare e valorizzare il talento delle nuove generazioni», dichiara il Sindaco Francesco De Carlo. «Investire in cultura significa rafforzare l’identità della nostra comunità e rendere il territorio sempre più attrattivo e dinamico, creando occasioni concrete di crescita, confronto e partecipazione per cittadini e visitatori».

Tra i protagonisti di questa edizione, il progetto “Puglia d’A-Mare”, concorso rivolto a giovani artisti chiamati a riscoprire e reinterpretare i dettagli più autentici della nostra regione, trasformandoli in opere illustrate capaci di coniugare identità, cultura e immaginazione.

Di grande rilievo anche la mostra “Il Diritto alla Fragilità”, visitabile a partire dal 17 aprile. L’esposizione propone una riflessione sul tema della fragilità come dimensione autentica e universale dell’essere umano. Nell’ambito della mostra saranno presentate 60 tavole originali di Michael Rocchetti, in arte Maicol&Mico, tra cui i suoi iconici “scarabocchi” pubblicati su Il Manifesto. L’autore sarà presente all’inaugurazione, prevista per il 17 aprile alle ore 19.00, offrendo al pubblico un’importante occasione di incontro e dialogo. La curatela è affidata ad Alessio Fortunato e Filomena Pucci.

«“Crious” è un festival in forte crescita, capace di affermarsi sul territorio e di attrarre fumettisti di rilievo nazionale e internazionale, insieme a un pubblico sempre più ampio e diversificato», sottolinea Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello. «L’edizione 2026 assume un valore speciale perché si inserisce nel trentennale UNESCO della Città: un percorso già avviato con l’anteprima invernale, che trova nel festival e nella mostra “Il Diritto alla Fragilità” di Michael Rocchetti uno dei suoi momenti centrali e che proseguirà con il calendario estivo. “Crious” si conferma così un punto di riferimento per la creatività contemporanea e per la valorizzazione dell’identità del territorio».

All’interno del festival trova spazio anche la prima edizione del Premio “Dott. Enrico Errico”, promosso dall’Associazione Chianche di Carta. Il concorso, aperto a tutti i maggiorenni – professionisti e non – nasce per ricordare la figura del dottor Errico, medico del 118, profondamente apprezzato per la sua umanità e per la sua inesauribile curiosità. Appassionato di lettura, disegno e convivialità, rappresenta un esempio di dedizione e creatività che il premio intende trasmettere alle nuove generazioni.

Le opere in concorso dovranno sviluppare il tema della cucina italiana, intesa come spazio di identità culturale, inclusione, sostenibilità e creatività: un invito a raccontare, attraverso il fumetto, uno degli elementi più rappresentativi del nostro patrimonio.

«Il Presidio del Libro di Alberobello continua a promuovere la lettura in tutte le sue forme, e il fumetto rappresenta una porta d’accesso importante soprattutto per i più giovani», afferma Giuseppe Palmisano, responsabile locale del Presidio del Libro di Alberobello. «“Crious” è un’occasione per costruire comunità attorno alle storie, ai segni, alla creatività e alle idee».

“Crious – Festival del Fumetto” si conferma così un appuntamento capace di unire arte, comunità e territorio, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale ricca e coinvolgente.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.