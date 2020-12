Nel mentre ci approssimiamo a lasciarci alle spalle questo maledetto 2020, in Italia l’indice Rt risale a 0,93 e in 6 Regioni è sopra all’1 secondo l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità. Con Brusaferro che sottolinea come: “Rt sotto 1 ma in leggera ricrescita, nessuna regione può passare da fase di mitigazione a contenimento”. Per intanto da oggi l’Italia è tornata in zona rossa e lo sarà per Capodanno e tutto il weekend e sempre l’ISS suggerisce di : “Mantenere le restrizioni anche dopo le Festività”. Infatti, per il nuovo anno Conte ha già detto che rimarrà la divisione in zone diversificate a seconda dei dati epidemiologici. Intanto continua la campagna di vaccinazione e sono quasi 10mila le persone vaccinate ad oggi. Locatelli informa che : “Con Vaccino Pfizer e Moderna, arrivano 62 milioni di dosi” e Ricciardi assicura che : “Siamo in grado vaccinare metà italiani nei primi 6 mesi del 2021”. Anche grazie alle tanto vituperate siringhe di Arcuri che consentiranno di estrarre una dose in più (6 invece che 5) per ogni fiala del vaccino della Pfizer (https://giornalemio.it/politica/le-siringhe-di-arcuri-che-moltiplicano-le-dosi-di-vaccino/).

Insomma, qualcosa si muove, speriamo nel verso giusto di una fuoriuscita per quanto lenta da questa situazione emergenziale, sebbene la situazione dei contagi rimanga preoccupante.

Infatti, anche dai tamponi processati in Basilicata nella giornata di ieri 30 dicembre 2020, estrapolati dalla piattaforma covid19 della task force, si registra un incremento dell’incidenza dei positivi superiore anche al dato nazionale.

Su 1.354 tamponi è emersa una percentuale di positivi dell’11,45% (ieri è stata del 9,43%) con 155 (ieri 125), di cui 145 residenti. Dato superiore a quello nazionale che è stato del 9,58% (in risalita dall’8,71%).

20 sono i positivi individuati a Potenza, 13 a Baragiano, 10 a Lavello e Picerno, 8 a Matera e poi via via i Comuni con dati inferiori (Stigliano 5, Scanzano J. 4, Pisticci 3, Montalbano 3….).

Rimangono fermi a 93 i ricoveri ospedalieri totali e crescono di una unità (da 4 a 5) quelli in terapia intensiva.

Sono 90 oggi i i guariti…ma purtroppo si registra un altro decesso.

Ed ecco a seguire i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 31.12.2020, ORE 10.00

Report dati processati in data 30 dicembre 2020

Tamponi molecolari totali n. 184.291

Tamponi totali negativi n. 171.304

Persone testate n. 117.865

Tamponi molecolari di giornata n. 1.354

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 155



RICOVERATI N. 93

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 36

Pneumologia n. 27

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 01

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 09

Terapia Intensiva n. 04

GUARITI TOTALI N. 90

DECEDUTI TOTALI N. 1

Deceduti residenti in Regione Basilicata: n. 1

N. Comune

1 Ruoti

POSITIVI TOTALI N. 155

Residenti: n. 145

N. Comune

8 Avigliano (n. 1 domiciliato a Pietragalla)

13 Baragiano

2 Bella

1 Bernalda

6 Brienza

1 Ferrandina

3 Lagonegro

3 Lauria

10 Lavello

2 Maratea

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

8 Matera

1 Melfi

2 Miglionico

1 Moliterno (domiciliato a Viareggio)

3 Montalbano Jonico

6 Muro Lucano

1 Nova Siri

6 Oppido Lucano

10 Picerno

7 Pignola

3 Pisticci

2 Policoro

1 Pomarico

20 Potenza

2 Rotondella

4 Scanzano Jonico

2 Spinoso

5 Stigliano (n. 1 domiciliato a Milano)

1 Terranova di Pollino

3 Tito

1 Vaglio di Basilicata

3 Venosa

2 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 2

N. Regione/Stato Estero

2 Emilia Romagna (n. 1 domiciliato a Brienza; n. 1 domiciliato a Ferrandina)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive Regioni: n. 8

N. Regione

2 Campania

1 Lombardia

5 Puglia

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 89

N. Comune

7 Avigliano

1 Ferrandina

1 Genzano di Lucania

1 Irsina

4 Lagonegro

17 Lauria

12 Lavello

1 Maratea

3 Marsico Nuovo

7 Matera

10 Melfi

2 Montemilone

10 Palazzo San Gervasio

1 Paterno

1 Pomarico

2 Potenza

3 Rivello

1 Rotonda

1 Sant’Arcangelo

2 Sasso di Castalda

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Basilicata: n. 1

N. Regione

1 Campania (domiciliato a Laurìa)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.861

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.768

DECEDUTI RESIDENTI N. 249

GUARITI RESIDENTI N. 4.390

Potenza, 31 dicembre 2020

Task Force Regione Basilicata