Cresce Altamura con 70582 residenti (+151). Tante curiosità

E’ la città più popolosa dell’area murgiana, rispetto per esempio a Gravina (42.000 abitanti) a Matera (59.444) dato al 30 settembre 2025) che confermano in base di ai dati forniti dall’ufficio anagrafe del Comune di Altamura (Bari), in attesa delle cifre ufficiali della rilevazione Istat che saranno consultabili a febbraio sul sito http://demo.istat.it/index.html . L’incremento di residenti è stato di 151 persone, con 36 nuovi nati. Sono state 132 le persone che si sono trasferite altrove. I matrimoni sono stati 293: quelli religiosi 185 e 108 quelli civili. Gli stranieri censiti sono 3269, con la comunità albanese (1774) presente in numero maggiore. I centenari sono 16 (tutte donne), ai quali nel 2026 dovrebbero aggiungersene altri 7. Auguri



COMUNICATO STAMPA

I dati del bilancio demografico: cresce popolazione ad Altamura.

Come di consueto, ad inizio anno si forniscono i dati del bilancio demografico, registrati presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Altamura, riferiti all’anno appena trascorso.

Leggero aumento della popolazione residente: al 31 dicembre 2025, la popolazione complessiva è pari a 70.582 residenti (34.690 maschi, 35.892 femmine), superiore di 151 unità rispetto a quella registrata il 31/12/2024. Il dato scaturisce dal saldo naturale, pari a + 36 (nati 583; deceduti 547), e dal saldo migratorio (immigrati da altri Comuni e dall’estero, emigrati in altri Comuni, cancellati, irreperibili, trasferiti all’estero), pari +115.

Si evidenzia che nel corso del 2025 sono state 132 le persone, sia italiane che straniere, che hanno scelto di andare a vivere stabilmente all’estero (nel 2024 erano 122).

Nel 2025 sono stati celebrati 293 matrimoni di cui 185 concordatari (religiosi) e 108 civili.

Quanto ai centenari, ad Altamura risiedono 16 persone con 100 e più anni, tutte donne. Inoltre, nel 2026 saranno 7 i cittadini altamurani (tutte donne) che raggiungeranno il traguardo del secolo di vita.

Gli stranieri censiti all’Anagrafe sono 3.269 e la comunità maggiormente presente è quella albanese con 1.774 residenti.

Da segnalare che i dati sono ufficiosi e non definitivi, poiché nel primo mese dell’anno gli uffici sono impegnati nella registrazione degli eventi anagrafici verificatisi a ridosso tra il vecchio (2025) e nuovo anno (2026). I dati annuali ufficiali verranno elaborati e trasmessi all’Istat alla fine del mese di gennaio e saranno consultabili sul sito http://demo.istat.it/index.html a partire da febbraio 2026.

