Da Matera un doppio segno di buone pratiche che potrebbero fornire utili indicazioni, oltre che alla Basilicata, al governo per ‘motivare’ i giovani che non cercano lavoro o preferiscono non formarsi perché hanno perso stimoli, per un motivo o per un altro come riportato nel servizio ‘’ Needs? No, Ni…Giovani che attendono motivazioni al lavoro e formazione “. E allora i doni consegnati a Matera dalla Pro Loco di Basilicata alla ministra delle politiche giovanili, Fabiana Dadone, vanno oltre il gesto simbolico e guardano alla condizione di una regione che deve fare i conti con tanti paradossi: tante risorse (acqua, petrolio, gas, ambiente), turismo, ma spopolamento ed emigrazione. Volontariato e creatività con il supporto di quella cultura di impresa, problema atavico della Basilicata, per invertire la rotta. Ne riparleremo. Consegnate ,intanto, al Ministro Fabiana Dadone dal Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps Rocco Franciosa la pubblicazione “Basilicata: Pro Loco, Volontari tra identità e cultura del Territorio” e le nuove Carte Lucanum realizzate dalla iInformatica. Il Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata su invito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha partecipato all’evento offrendo il supporto organizzativo e la partecipazione attiva di oltre 90 Operatori Volontari Servizio Civile universale impegnati in progetti di Servizio Civile presso le sedi Pro Loco lucane.